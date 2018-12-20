Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн. Цитаты

Владимир Путин проводит первую большую пресс-конференцию после победы на выборах президента с рекордным результатом 76,69%. Она станет 14-й по счету с 2001 года.





Одной из главных тем вопросов Путину станет экономика России в условиях, по словам Дмитрия Пескова, «агрессивной международной конъюнктуры» — противостояния с Западом. Тема охватывает все: рост цен и зарплаты, курс рубля и Украину, расходы государства на социалку и вооружение... Важными, конечно, станут и вопросы о жизни в регионах. Задавать их будут более 1700 журналистов со всей страны. Daily Storm отправил на мероприятие двух корреспондентов, которые подготовили свои острые вопросы главе государства.





Пресс-конференцию покажут в прямом телевизионном эфире. Начало — в 12:00 мск. Daily Storm соберет в текстовой трансляции самые интересные цитаты Путина.