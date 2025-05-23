Хотела облить ребенка кипятком: в Липецкой области годами игнорировали жалобы на мать-тирана

«Я предоставила все скрины, которые только могла. В них достаточно информации, которая требует немедленных действий для проверки. Фамилию Галины Александровны я не знала. На ее странице имеется номер телефона. Считаю, что у органов достаточно полномочий для установления данных», — негодует волонтер.





«Сколько веревочке не виться, все равно конец будет»





Многодетная мать-садистка давно и регулярно становилась участницей разбирательств из-за халатного отношения к детям. Семья стояла на учете, а женщина получала предупреждения и платила десятки штрафов, выяснил Daily Storm.





О вопросах к семье Борисовой несколько лет назад писало липецкое издание GOROD48. Депутат облсовета Андрей Трофименков рассказал журналистам, что в 2018-м многодетная мать попросила его помочь продуктами и деньгами. Парламентарий решил посмотреть профиль нуждающейся в соцсетях и пришел к выводу: дама опасна и для себя, и для своих детей.





«Я обратился в администрацию области с запросом о проверке семьи женщины и получил в начале августа странные ответы за подписями и.о. главы администрации Лебедянского района Юрия Соболева и вице-губернатора Юрия Тарана. Во-первых, тексты писем почти аналогичны. Во-вторых, из них следует, что безопасности детей ничто не угрожает, хотя и указано, что ранее женщина привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение ею родительских прав. Но каждый, кто прочитает то, что написано в ее аккаунте, придет к другому мнению», — вспоминал тогда Трофименков.





В ответе депутату представители администрации упоминали, что с конца 2017 года семья стоит на учете в органах системы профилактики. Попала она туда из-за антисанитарных условий, в которых жили дети. Также одинокую мать и ее детей контролировали местные специалисты опеки.





Вскоре к Трофименкову обратилась неравнодушная жительница Лебедяни. Женщина увидела, как Борисова избивала своего сына. На вид мальчику было около года, уточняла автор обращения. Парламентарий направил запрос в прокуратуру Липецкой области с требованием проверить работу органов опеки Лебедянского района.





А редакция GOROD48 обратилась в УМВД региона. Там им сообщили, что в полицию поступило заявление от женщины. Той самой, которая обращалась к депутату. Она сообщила об избиении ребенка, и правоохранители начали доследственную проверку.





В материале местные журналисты не уточнили, чем закончилась история с Борисовой. Однако точно известно, что проверки силовиков и внимание общественности никак не решили проблему. В ковидном 2021 году мать пошла в магазин без медицинской маски и попалась на глаза полицейским. Daily Storm обратил внимание на интересную деталь в этой истории.





Административное дело против многодетной Борисовой рассматривали в Лебедянском районном суде. В решении указано, что с ноября 2020-го по октябрь 2021 года женщину 15 раз штрафовали за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Большинство сумм за халатное отношение к родительскому долгу не превышали трех сотен рублей. Лишь раз ее обязали выплатить 2900 рублей.





Также семья Борисовой периодически меняет место жительства. Недавно она вернулась из Карелии, выяснил телеканал «НТВ». Вероятно, потому что там органы опеки собирались лишить многодетную мать родительских прав.





Как стало известно Daily Storm, в республике многодетная мать не поладила с соседями. Борисова шумела и кричала по ночам в квартире. Женщина этажом ниже не выдержала и подала против нарушительницы тишины иск. В феврале 2025 года с Галины взыскали 25 тысяч рублей морального вреда, написано в решении Беломорского районного суда.





Кто виноват? Силовики разберутся





Даже после административных дел, постановки семьи на учет и обращений неравнодушных Галина Борисова продолжала воспитывать детей и вести депрессивный дневник во «ВКонтакте». Когда же вспыхнул скандал, некоторые ответственные лица заявили, что к семье не было вопросов. Почему никто не защитил детей — сейчас разбирается следствие.