Хотела облить ребенка кипятком: в Липецкой области годами игнорировали жалобы на мать-тирана

В Липецкой области женщина на камеру издевалась над своими детьми. Мать угрожала обварить их кипятком, а одному из ребят приказала взять нож и зарезать собаку. Daily Storm узнал, что до скандала власти игнорировали обращения неравнодушных с просьбой проверить мать и спасти детей.
Вместо какао с оладьями на завтрак — убивать собаку
На неделе в соцсетях появилось видео с женщиной, которая «воспитывает» своих детей. Взамен обещанного какао с оладьями мать грозилась залить малышей кипятком. Затем с криками «Тварь! Падла! Скотобаза проклятая!» она набросилась на маленького сына, приказала ему взять нож и убить дворнягу.
Терроризировала ребят многодетная Галина Борисова из города Лебедянь, сообщали СМИ. У женщины четыре ребенка, один из них инвалид. Несколько лет назад из семьи ушел отец, и тогда начались проблемы.
Мать была помешана на темных мыслях. В своем профиле во «ВКонтакте» под ником «Галина Александровна» она рассуждала о суициде, насилии над животными и детьми. Вместе с текстами на странице опубликованы личные фото: Галины, детей, котов и собак. На посты женщины наткнулись липецкие зооволонтеры, и неравнодушные забили тревогу.
«В профиле был указан номер телефона, и я написала Галине в WhatsApp. Поняла, что человек неадекватен и нуждается в срочной помощи, а ее дети и животные находятся в опасности. Я сразу же отправила электронные обращения с просьбой провести проверку уполномоченному по правам ребенка и в УМВД», — рассказала Daily Storm Ирина.
Ответ пришел только от детского омбудсмена, утверждает доброволец. В нем Оксана Хлякина заявила, что невозможно установить фамилию Галины Александровны и адрес проживания семьи. Уполномоченная по правам ребенка порекомендовала собрать эту информацию и обратиться в полицию и к местным властям.
«Я предоставила все скрины, которые только могла. В них достаточно информации, которая требует немедленных действий для проверки. Фамилию Галины Александровны я не знала. На ее странице имеется номер телефона. Считаю, что у органов достаточно полномочий для установления данных», — негодует волонтер.
«Сколько веревочке не виться, все равно конец будет»
Многодетная мать-садистка давно и регулярно становилась участницей разбирательств из-за халатного отношения к детям. Семья стояла на учете, а женщина получала предупреждения и платила десятки штрафов, выяснил Daily Storm.
О вопросах к семье Борисовой несколько лет назад писало липецкое издание GOROD48. Депутат облсовета Андрей Трофименков рассказал журналистам, что в 2018-м многодетная мать попросила его помочь продуктами и деньгами. Парламентарий решил посмотреть профиль нуждающейся в соцсетях и пришел к выводу: дама опасна и для себя, и для своих детей.
«Я обратился в администрацию области с запросом о проверке семьи женщины и получил в начале августа странные ответы за подписями и.о. главы администрации Лебедянского района Юрия Соболева и вице-губернатора Юрия Тарана. Во-первых, тексты писем почти аналогичны. Во-вторых, из них следует, что безопасности детей ничто не угрожает, хотя и указано, что ранее женщина привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение ею родительских прав. Но каждый, кто прочитает то, что написано в ее аккаунте, придет к другому мнению», — вспоминал тогда Трофименков.
В ответе депутату представители администрации упоминали, что с конца 2017 года семья стоит на учете в органах системы профилактики. Попала она туда из-за антисанитарных условий, в которых жили дети. Также одинокую мать и ее детей контролировали местные специалисты опеки.
Вскоре к Трофименкову обратилась неравнодушная жительница Лебедяни. Женщина увидела, как Борисова избивала своего сына. На вид мальчику было около года, уточняла автор обращения. Парламентарий направил запрос в прокуратуру Липецкой области с требованием проверить работу органов опеки Лебедянского района.
А редакция GOROD48 обратилась в УМВД региона. Там им сообщили, что в полицию поступило заявление от женщины. Той самой, которая обращалась к депутату. Она сообщила об избиении ребенка, и правоохранители начали доследственную проверку.
В материале местные журналисты не уточнили, чем закончилась история с Борисовой. Однако точно известно, что проверки силовиков и внимание общественности никак не решили проблему. В ковидном 2021 году мать пошла в магазин без медицинской маски и попалась на глаза полицейским. Daily Storm обратил внимание на интересную деталь в этой истории.
Административное дело против многодетной Борисовой рассматривали в Лебедянском районном суде. В решении указано, что с ноября 2020-го по октябрь 2021 года женщину 15 раз штрафовали за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Большинство сумм за халатное отношение к родительскому долгу не превышали трех сотен рублей. Лишь раз ее обязали выплатить 2900 рублей.
Также семья Борисовой периодически меняет место жительства. Недавно она вернулась из Карелии, выяснил телеканал «НТВ». Вероятно, потому что там органы опеки собирались лишить многодетную мать родительских прав.
Как стало известно Daily Storm, в республике многодетная мать не поладила с соседями. Борисова шумела и кричала по ночам в квартире. Женщина этажом ниже не выдержала и подала против нарушительницы тишины иск. В феврале 2025 года с Галины взыскали 25 тысяч рублей морального вреда, написано в решении Беломорского районного суда.
Кто виноват? Силовики разберутся
Даже после административных дел, постановки семьи на учет и обращений неравнодушных Галина Борисова продолжала воспитывать детей и вести депрессивный дневник во «ВКонтакте». Когда же вспыхнул скандал, некоторые ответственные лица заявили, что к семье не было вопросов. Почему никто не защитил детей — сейчас разбирается следствие.
19 мая 2025 года детский омбудсмен Липецкой области пообщалась с журналистами ТАСС. Уполномоченный по правам ребенка утверждала, что героиня скандала не имела претензий со стороны правоохранительных органов и органов опеки.
«У меня нет данных, что за ней (матерью детей) там раньше что-то было. <...> Мы будем думать дальше, что делать, ее саму <…> обследовать», — сказала Оксана Хлякина.
Теперь же в действиях должностных лиц, ответственных за защиту детей, будут разбираться правоохранители.
«За защиту прав детей отвечают органы опеки и попечительства муниципалитета, комиссия по делам несовершеннолетних, подразделение по делам несовершеннолетних лебедянского отделения полиции», — поделился с Daily Storm источник в правоохранительной системе региона.
По информации собеседника, сейчас именно в отношении этих органов проводятся проверки. Специалисты выясняют, почему мать-тирана хотя бы не ограничили в родительских правах. Им нужно проверить, вовремя ли ответственные принимали меры для защиты прав детей и изменили ли что-то эти действия.
«В любом случае понесут наказание руководители и сотрудники, которые отвечали за работу с семьями и несовершеннолетними на этой территории. Может быть, даже встанет вопрос об ответственности участкового. Он должен был быть в курсе, что происходит на территории. Могут вообще привлечь к ответственности подразделения», — говорит собеседник Daily Storm.
Но пока рано кого-то упрекать в беде, подытоживает источник. Имена и должности виновных станут известны только по итогам тщательной проверки.
Daily Storm направил запросы в администрацию Лебедянского района, уполномоченному по правам ребенка в Липецкой области, в управление Следственного комитета РФ по Липецкой области и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой.