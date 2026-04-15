В Белгородской области ждут с минуты на минуту отставку «пропавшего» Гладкова

В Белгородской области почти неизбежна в самое ближайшее время отставка губернатора Вячеслава Гладкова. Об этом Daily Storm рассказали несколько источников в регионе. На людей из окружения главы Белгородчины уже завели уголовные дела о хищениях, и это может коснуться самого Гладкова. Также примечательно, что он впервые так надолго пропал из медиаполя, а его подчиненные вдруг начали покидать администрацию региона. Однако пока никаких официальных сообщений об уходе Гладкова со своего поста не было.





Собеседник из военной сферы сообщил, что уход может быть связан с уголовным делом о хищениях при строительстве фортификаций на границе с Украиной, которым активно занимаются силовики.





«То, что он со дня на день лишится полномочий, — факт. Этим уже занимаются силовики. Два его заместителя замешаны в махинациях. Начальник УКС [Управление капитального строительства] Белгородской области заключил сделку со следствием и «слил» ряд чиновников, причастных к финансовым аферам. <…> В дополнение к этим ребятам, которыми занимается «контора», <...> дают показания по линии областного ОБЭП (Отдел по борьбе с экономическими преступлениями МВД)», — поведал источник.





По его информации, объем хищений, по разным оценкам, уже превысил миллиард рублей. Собеседник издания полагает, что Гладков сам вырыл себе яму, привлекая на работу знакомых, многие из которых ранее фигурировали в уголовных делах. Такое токсичное окружение вынудило руководство страны искать губернатору замену.





Губернатор покинет пост именно сейчас, убежден источник. А обвинения по уголовному делу ему могут предъявить, скорее всего, после сентября, чтобы не создавать негативный фон для выборов нового главы.





Источник Daily Storm уверен, что новым руководителем региона станет генерал-майор Александр Шуваев, которого ранее СМИ называли возможным преемником Гладкова. Он хорошо подходит на эту роль.





«Нужно оперативно начать продвигать новую кандидатуру без негатива, с хорошим прошлым. Ранее пытались раскручивать зама Гладкова Илью Пономарева. Его могут назначить, но реальных голосов он не возьмет — люди его не знают. Нужна яркая фигура, на фоне которой уйдут в тень «косяки», которые есть у нашего приграничья. Склоняюсь к тому, что это будет ветеран СВО, наш, белгородец. Все-таки «Время Героев» — тренд. К тому же у него есть опыт работы чиновником в Иркутской области», — предположил военный.





Скорую отставку Вячеслава Гладкова предрекает и местный чиновник, знакомый с ситуацией. Не просто так публичный губернатор внезапно пропал из медиаполя, а его высокопоставленные подчиненные начали покидать посты.





«Действительно, что-то происходит. Он (Гладков) разом пропал со всех радаров, не записывает обращения. Так власть с народом уже очень давно не общалась. И кое-кто из руководителей, насколько мне известно, уже покинул Соборную площадь. Это тоже неспроста», — сообщил источник.





В начале апреля в СМИ появилась новость о скором начале традиционного весеннего «губернаторопада». По данным «Коммерсанта», в администрации президента рассматривается замена глав как минимум трех регионов: Белгородской и Брянской областей, а также Дагестана. В Кремле отказались от комментариев по поводу слухов о смене губернатора Белгородской области Гладкова. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобные кадровые решения «традиционно» не обсуждаются, пока они не оформлены официальными указами.





Источники «Ведомостей» сообщили, что в качестве основного кандидата на пост нового главы рассматривают замгубернатора Иркутской области, генерал-майора Александра Шуваева. При этом самого Гладкова могут сделать заместителем министра экономического развития Максима Решетникова.