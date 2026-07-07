Депутат Госдумы и лидер партии «Родина» Алексей Журавлев во время интервью послал адвоката Ивана Миронова из-за вопроса про СВО и ушел. Юриста интересовало, почему поддерживающий спецоперацию политик сам не идет на передовую.





«Вообще это оскорбительно. Я в Москве сейчас только потому, что начинаются выборы. А вообще я с 2014 года там. <…> Вы рассказываете мне "А где, покажите ваш документик". Он мне нахер не нужен! Потому что вы не поняли — депутатам всем запрещено там участвовать. Только по разрешению. <…> Да ***** (зачем) вы мне здесь нужны ***** здесь с вами сидеть интервью записывать? Пошел ты *****», — ответил интервьюеру Журавлев и покинул площадку.





В ответ Миронов также послал депутата. В беседе с Daily Storm Алексей Журавлев объяснил, что давно знаком со своим визави, с которым оба находятся на одном патриотическом фланге. По мнению председателя «Родины», они с Мироновым расходятся только на теме СВО — последний считает, что конфликт надо заканчивать. Журавлев же настаивает на широкомасштабных армейских операциях, форсировании Днепра и освобождении Киева.





«Когда меня спрашивают: почему это вы в Москве шашкой машете, а не на Донбассе — как это сделал, возможно, специально стараясь меня спровоцировать, Иван Миронов — это вызывает по меньшей мере недоумение. Я на фронте с 2014 года провожу больше времени, чем в думском кабинете, в том числе выхожу и на боевые задачи в составе интернациональной бригады «Пятнашка». И то, что у меня нет удостоверения ветерана боевых действий — не важно, не за наградами туда езжу», — объяснил Журавлев.





Он напомнил, что не единственный в Госдуме ездил на Донбасс, но сам старается не выпячивать свою роль.





«Попрекать меня тем, что лично не участвую — глупо и оскорбительно. Особенно, если слышишь это от человека, который на передовой-то никогда не был. А в целом к любым дискуссиям всегда отношусь положительно, даже к такой эмоциональной», — добавил политик.





Сам адвокат Иван Миронов заверил Daily Storm, что попавшее в СМИ видео является полным, и ничего за кадром не осталось. Ни он, ни Журавлев не стали друг перед другом извиняться, хотя и чуть сбавили обороты беседы после выключения камер.





«Концовка видео это был самый пик напряжения. Здесь дело собеседника как себя вести. Он депутат, наверно, может себе позволить разные формы общения с электоратом, каковым мы тоже являемся, поскольку мы налогоплательщики, за счет которых вся Госдума содержится. Другое дело, что, наверное, мне стоило сдержаться, но, извините, терпения не хватило», — высказался Миронов.





Он добавил, что из-за внезапного ухода Журавлева не удалось задать еще множество не менее острых вопросов.





На защиту Журавлева встал его коллега по парламенту Виталий Милонов. Его Миронов упомянул во время перепалки как пример человека, который часто ездит в зону СВО. Милонов подтвердил Daily Storm, что в Госдуме действует ограничение на командировки в зону спецоперации.





«Здесь нет секрета, что руководство обращалось, что депутаты избраны в Госдуму для того, чтобы работать в Госдуме. И что во время проведения СВО депутатская работа очень сильно нужна, потому что нужно участвовать в изменении законодательства, помогать людям как депутаты. В мой округ не входят новые территории, поэтому сейчас мои избиратели ждут меня на моем округе. И я слышал, что есть разные документы, которые требуют согласований при выезде в зону СВО, поскольку это выезд в особую зону», — заверил Милонов.





Депутат не стал осуждать импульсивное поведение Журавлева, но посоветовал ему не реагировать так остро на вопросы интервью.





«Точно злиться не надо. Потому что журналисты по-разному реагируют, они иногда могут с подковыркой спрашивать. И раздражаться на журналистов, мне кажется, неправильно», — считает Милонов.