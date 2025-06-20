Рост ВВП, безработица, рекордно низкий уровень бедности, ремонт храмов: о чем говорил Путин на ПМЭФ-2025

Российский лидер Владимир Путин выступил 20 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Глава государства рассказал об успехах страны и поручил ни в коем случае не допустить стагнации или рецессии отечественной экономики. Россия к 2030 году должна войти в мировую двадцатку стран по наиболее привлекательным условиям ведения бизнеса, обозначил цель президент. Вашему вниманию — основные тезисы выступления Путина.





О планах на экономику страны





Экономика должна быть более технологичной, подчеркнул Путин. Он пояснил, что это вовсе не пожелание, а объективное требование сегодняшнего и завтрашнего дня. «Вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее. А мы хотим», — заявил Путин. России предстоит в полную силу развернуть новый этап технологического развития, полагает он.





Ключевым инструментом здесь призваны стать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства, указал Путин. Они запущены в текущем году, и мероприятия этих нацпроектов будут актуализироваться и дополняться, заверил российский лидер. К 2030 году совокупные затраты государства и бизнеса должны вырасти до не менее чем 2% ВВП, заявил он.





Об «отрицательном» вкладе сырьевых отраслей в рост экономики РФ





«Прирост ненефтегазового ВВП России в 2023 году составил 7,2%, в 2024-м — 4,9%. То есть здесь цифры весомые, и они более основательные, чем ВВП в целом. Иными словами, вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику нашей страны уже не является определяющим. Более того, он в текущем моменте оказался даже отрицательным», — заявил российский лидер.





О росте ВВП





Президент обратил внимание, что показатели российского ВВП превышают общемировые темпы. «Несмотря на сложный внешний фон, ВВП России в последние два года прибавлял более 4% ежегодно, то есть это рост темпами выше среднемировых», — отметил Путин.





Об инфляции





По мнению главы государства, инфляционная динамика развивается лучше, чем ожидали многие эксперты и предсказывал Банк России. «Это уже позволило приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики», — заметил Путин. Он озвучил во время выступления статистику, по которой годовая инфляция уже снизилась до однозначных показателей менее 10%. На 16 июня она составила 9,6%, уточнил Путин. «Конечно, это еще много, но таргетирование инфляции продолжается», — заключил российский лидер.





О безработице





Уровень безработицы в России стабилизировался и остается на минимальном уровне в 2,3%, сообщил Путин. За последние четыре года количество занятых в стране выросло на 2,4 миллиона человек, подчеркнул он. В стране, как указал президент, следует создавать условия для повышения экономической активности граждан. Делать все для того, чтобы молодые люди и пенсионеры могли реализовать свой потенциал на рынке труда, получать новые компетенции, успешно строить карьеру, увеличивать свой доход, добавил Путин.





Об уровне бедности





Снижение бедности в России достигло рекордного уровня за всю историю страны, отметил глава государства. «По итогам прошлого года она составила 7,2%. И позитивная динамика здесь сохраняется», — считает Путин. В качественной, структурно-новой занятости ключ к повышению доходов россиян, к сокращению социального неравенства, заметил президент. По его словам, это еще остается проблемой, но она последовательно решается. Всего количество бедных в России сократилось с 2000 года с 42,3 млн до 10,5 млн человек.





О ремонте объектов культурного наследия





Нужно реставрировать не менее тысячи объектов культурного наследия по всей России к 2030 году, поставил задачу Путин. Он добавил, что надо дать этим объектам вторую жизнь, чтобы они служили людям, сбережению и укреплению нашей идентичности, украшали города и села, повышали их туристическую привлекательность. Старинные здания и храмы — точки притяжения туризма в России, уверен президент.





О российских брендах





Власти будут поддерживать новые отечественные бренды, пообещал Путин. По его мнению, надо и дальше развивать рынок интеллектуальной собственности. А именно — расширять возможности кредитования под залог патентов и товарных знаков, уточнил президент. «Они должны стать для бизнеса реальным активом, который помогает привлечь средства на создание или расширение производств», — указал он.





В РФ уже больше миллиона товарных знаков, отметил Путин. Он рассказал, что за 2024 год предприниматели зарегистрировали почти 77 тысяч брендов — в основном товаров легкой промышленности, программного обеспечения, бытовой химии. Это на 12% больше, чем годом ранее. «Хороший рост, заметный»,— заключил глава государства.





О маркетплейсах и устаревших законах для них





Клиентская база маркетплейсов растет, но регулирование офлайн-торговли в стране во многом устарело, посетовал Путин. Он обратил внимание, что действующее законодательство в этой области не соответствует современным условиям. Но в то же время президент заявил о важности маркетплейсов в развитии предпринимательства.





«Маркетплейсы располагают большим массивом данных по состоянию рынка, по самочувствию бизнеса, понимают, какая поддержка ему нужна, — будь то реклама или сбыт продукции, подбор кадров или получение кредита. Нужно обязательно использовать эти возможности для развития малого и среднего предпринимательства по всей стране», — уверен Путин.





О внедрении гражданских разработок в военную сферу





По возможности необходимо обеспечивать сопряжение гражданского и оборонного секторов, считает президент. Он рассказал, что у некоторых отечественных компаний время от идей до реализации продуктов сократилось до месяцев. На такие стандарты должен ориентироваться и ОПК, заявил Путин.





По его словам, следует развивать военно-техническое сотрудничество с другими странами, в том числе подготовку кадров и создание предприятий. Сейчас же, как заметил президент, ОПК России набрал хороший темп, предприятия кратно нарастили выпуск продукции, осваивают новейшие образцы. По мнению российского лидера, ситуация развивается так, что все более конкурентными становятся высокотехнологичные холдинги, способные решать как военные, так и гражданские задачи.