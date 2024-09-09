Добрый дедушка на детской площадке: как пожилой мигрант из Армении пытался уйти от правосудия после нападения на девятилетнюю девочку-инвалида

В подмосковном поселке Останкино уже несколько месяцев не утихают обсуждения вокруг шокирующего происшествия: пожилой мужчина по фамилии Захарян попытался надругаться над девятилетней девочкой с инвалидностью. Это произошло у местной школы в начале июня, ребенок чудом избежал страшного. Злоумышленник не только отрицает свою вину, но и пытается всячески навредить семье девочки.





О преступлении впервые сообщила волонтер Майя в чате местных жителей, когда искала адвоката для семьи. Родные школьницы, опасаясь, что злоумышленник избежит наказания за свои жестокие действия, обратились за помощью. Девочка, которая учится в останкинской школе и находится под опекой бабушки, страдает тугоухостью и имеет ментальные расстройства. Живет она, как и еще несколько ее сестер и братьев, под опекунством бабушки, работающей воспитателем в детском саду этого же района.

«Она вменяемая, в этом смысле с ней все в порядке. Ребенок этот из не очень благополучной семьи», — отметила волонтер Майя.





И если для многих местных жителей преступление стало шоком, то некоторые догадывались, что рано или поздно такое случится.





7 июня для девятилетней девочки начался как обычный каникулярный день. После занятий в летнем школьном лагере, около 13:00, она вышла из школы и отправилась на детскую площадку. Однако ее игру прервал пожилой мужчина, который настойчиво пытался завязать разговор. Чувствуя опасность, девочка решила сменить площадку и пошла играть ближе к гаражам. Но «доброжелательный дедушка» продолжил преследовать ее, не отставая и снова пытаясь заговорить.





Когда стало ясно, что девочка не собирается отвечать, мужчина перешел к действиям: сначала начал ее трогать, а потом попытался утащить в гаражи. Позже ребенок рассказал своей бабушке, что насильник касался ее в недопустимых местах, не заботясь о том, что его могли видеть другие люди.





«Он подсел к ней на лавочку, начал ее обнимать, залез ей под кофту, трогал ей грудь и целовал в щеки. Потом в губы начал целовать, язык совал ей в рот», — рассказала родственница школьницы.





Когда девочка поняла, что «дедушка» ведет себя ненормально, она попыталась спрятаться от него на игровой лестнице. Но его это не остановило. Мужчина уволок школьницу в свою машину. Чтобы удостовериться, что о преступлении никто не узнает, он пристегнул ее ремнем безопасности и уже начал закрывать двери гаража. Но в этот момент судьба решила распорядиться иначе. По воле случая у ребенка получилось отстегнуться и вырваться из рук насильника на улицу.





В этот же момент из соседнего гаража вышел другой мужчина. Он увидел плачущего ребенка, умоляющего о помощи, и отбил ее от рук педофила.





Как оказалось, он знал коллег бабушки школьницы. Практически сразу после его звонка к ним прибежала воспитательница детского сада, тоже знакомая бабушки. Вместе взрослые отвели шокированную школьницу домой. Там они в красках рассказали опекуну о произошедшем с ее внучкой. Они понимали, что злоумышленник не бросит начатое на полпути — такая неудача может только разозлить его. И решили осмотреть все детские площадки района. Как оказалось, не зря: Захарян сидел на лавке рядом с одной из площадок и наблюдал за другими играющими детьми.





«Быстро опознали мужчину, вызвали полицию и его взяли под стражу», — утверждает волонтер Майя.





Бабушка пострадавшей девочки призналась, что просто не смогла сдержать эмоций, когда увидела насильника. Пенсионерке тяжело говорить о страшном событии и сейчас.





«Я подошла к нему, вылила на него семиэтажный [мат] и сфотографировала. В тот же день мы подали заявление», — отметила бабушка.





Так почему же некоторые догадывались, что такое страшное событие может рано или поздно произойти? Как оказалось, Захарян пытался приставать к детям и до этого инцидента. Многие ребята из останкинской школы рассказывали родителям о подозрительно добром и настойчивом дедушке с детской площадки. Но почему-то большого внимания словам ребят взрослые не уделили.





«Дети уже жаловались на него. Это теперь выяснилось, после разных опросов. Жаловались и в школе, и родителям, но все очень боятся, из-за страха, наверное, ничего не делали», — возмутилась собеседница издания.





Возможно, девятилетняя девочка действительно была не первой его жертвой. Как рассказали ее родственники, при задержании в телефоне педофила правоохранители обнаружили видео порнографического характера с детьми. Чтобы не оставить это без наказания, близкие потерпевшей сейчас ищут других пострадавших детей или свидетелей.





Проблемы у девочки-инвалида не заканчиваются и после ареста насильника. По словам волонтера, адвокаты подсудимого максимально оказывают давление на ребенка и ее родственников. Органы опеки после произошедшего удивительно часто стали посещать семью школьницы и тщательно проверять ее.





«На семью идет давление от адвокатов этого армянина. С такой интенсивностью визиты инспекторов ПДН и опеки раньше не было. Они проверяли, но не постоянно», — заметила женщина.





Она считает, что к давлению также могут быть причастны близкие и знакомые Захаряна. Неизвестные мужчины угрожали семье еще во время задержания насильника.





«Сразу же, как его задержали, набежала толпа армян, на месте они стали угрожать различными методами. Экспертизу назначили тоже девятилетнему ребенку. Это может быть ходатайством адвоката. Зачем нам делать экспертизу ребенку? У нас есть обвиняемый, ему и делают экспертизы все», — возмутилась она.





Едва не случившееся изнасилование ребенка сильно напугало родителей в Останкине и соседних поселках. Местные после задержания преступника рассказывали Майе, что встречали мужчину, похожего на фигуранта, в районе останкинской школы. И он тоже не оставляет без внимания детские площадки.





«Уже не первый человек говорит о том, что есть очень похожий на него мужчина. Кто это — брат, родственник или просто тоже пожилой армянин, на него похожий, — непонятно. Говорят, что он тоже появляется на детских площадках, сидит в образе доброго дедушки. Некоторые даже думают, что это того выпустили», — рассказала доброволец.





Совместными усилиями девочке и ее представителям все-таки нашли адвоката. Неравнодушные к истории люди уже собрали деньги на его оплату.





«Мы боимся, что могут найти какие-то дыры в уголовном деле. Что он выйдет на свободу», — отметила Майя.





По словам бабушки школьницы, делом уже занимается управление Следственного комитета по Дмитрову. На данный момент подозреваемый помещен в СИЗО. Дело заведено по статье 132, пункту «б», части 4 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Наказание за такое преступление — лишение свободы сроком от 12 до 20 лет.





В Союзе армян России Daily Storm рассказали, что задержанный педофил не состоит в их организации. О таком инциденте в союзе даже не слышали.





Власти пока что никак не комментировали едва не произошедшую трагедию в подмосковном Останкине. Daily Storm направил запросы детскому омбудсмену по Московской области Ксении Мишоновой, а также уполномоченному по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.





Со знакомыми и семьей Захаряна связаться не удалось ни изданию, ни волонтерам, помогающим семье.





Так почему же сообщения о таких преступлениях все чаще мелькают в заголовках СМИ? И за кем охотятся психологически нездоровые люди, ставшие педофилами?

Заведующий детским отделением одного из вологодских ПДН Юрий Афанасьев в интервью журналистам рассказывал, что зачастую жертвами педофилов становятся дети из неполных семей. Преступники, пытаясь втереться к ним в доверие, ведут себя не агрессивно, а наоборот, дружелюбно и ласково. Получение максимального удовольствия для психически больных людей заключается не в самом насилии, а в процессе знакомства, подсматривании за детьми, в касаниях к ребенку и обнажению перед ним. Причем многие педофилы работают или находятся в детской среде. Как и Захарян, который выискивал себе жертву на детских площадках около школы.





В последнее время все чаще в СМИ мелькают заголовки об изнасилованиях, связанных с детьми. Иногда среди них появляются новости о подобных преступлениях, совершенных иностранцами.





На оперативном совещании Следственного комитета РФ 5 июня правоохранители сообщили, что в 2024 году число изнасилований мигрантами в России выросло на 40 процентов. Кроме того, за этот период они совершили на 13 процентов больше тяжких преступлений.





Всего, по данным правоохранителей на 3 сентября, в 2024 году мигранты нарушили закон почти 24 тысячи раз. А число преступлений, совершенных нелегальными приезжими, возросло в три раза. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин подчеркнул, что подобные случаи происходят из-за недостаточного контроля со стороны властей в области миграции.





Статистику совершения преступлений мигрантами регулярно публикуют российские правоохранители. Так, например, в феврале 2024 года в МВД РФ сообщили, что 40 процентов всех изнасилований в Московской области совершаются иностранцами. Причем лидерами сводок являются граждане Таджикистана и Узбекистана. Уроженцы Армении замыкают топ-6 этого списка. Стоит заметить, что в приведенной статистике не учитываются преступления, совершенные теми, кто уже получил российский паспорт. Кроме того, за основу берутся только зарегистрированные и раскрытые дела.





Но тенденция роста количества изнасилований среди мигрантов была заметна еще несколько лет назад. Их количество достаточно сильно повысилось еще в 2018 году. Только тогда в МВД признали пострадавшими от изнасилований 11 тысяч детей. На тот момент это было рекордное число за последние пять лет. И оно только растет. В 2022 году иностранцы совершили 737 изнасилований в России. Это на 42% больше, чем в 2021 году: тогда были зафиксированы 520 таких случаев.





Постепенно увеличивается и количество изнасилований несовершеннолетних детей в России. Отследить это можно по количеству преступников с непогашенной судимостью. Например, в 2019 году таких было 7069 человек, такое же число публиковали и в 2020-м. Достаточно резкий рост произошел через два года, когда осужденных за это же преступление было 7426 человек, а только за первые шесть месяцев 2023 года — 7435.





В МВД России утверждают, что общий рост сексуальных преступлений, связанных с детьми, начался еще в 2014 году. Спустя шесть лет его замедлила пандемия коронавируса. Но, судя по статистике, после ее окончания правоохранителями снова фиксируется не самая радостная аналитика.





По словам собеседников издания, у задержанного преступника Захаряна есть гражданство Армении. Если обратить внимание на законодательство этой республики, то можно заметить, что преступников, совершивших действия сексуального характера с ребенком до 16 лет, могут лишить свободы до двух лет или отправить на исправительные работы, но сроком не выше двух лет. Наказание ужесточается, если педофил применял насилие по отношению к ребенку или же если была его угроза. Таким гражданам положено от 4 до 10 лет тюремного заключения. Еще больший срок светит тем, кто домогался к детям младше 14 лет. Таких педофилов лишают свободы на 8-15 лет.





Однако статистика изнасилований детей в Армении сильно отличается от российской. Например, в 2018 году местные правоохранители зарегистрировали 50 таких случаев. И это количество было одним из самых высоких в стране за последние годы. Это связывали с тем, что люди стали чаще заявлять о таких преступлениях в полицию. Как было сказано ранее, в России в 2018 году сексуализированному насилию подверглись более 11 тысяч ребятишек.