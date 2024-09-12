Герои СВО. История маленького бойца с сахарным диабетом, который помогал защищать Россию

По словам его брата Павла (имя изменено) и друзей, просто так бы он не сдался и какими-то обходными путями, неофициально и нелегально, все-таки отправился в Луганскую область. Он начал волонтером, стал помогать ребятам из родного села, друзьям из Мурманска. Потом они уехали в Луганск и он отправился за ними.





«Да на СВО пошел он, потому что всю свою жизнь искал дружбы крепкой и поддержки! А там ребята, сами знаете, друг за друга горой, вот он и подружился с военными, когда они в селе еще стояли, рядом с домом», — рассказывает его товарищ Даниил (имя изменено).





Сначала Артем Нефедов ездил туда-обратно, периодически возвращался домой, но после третьего раза остался в ЛНР насовсем. По словам друзей, ушел на СВО, потому что не мог иначе, не мог бросить своих товарищей и свою страну в беде. У него было сильное желание помогать, быть полезным кому-то, поддерживать соотечественников, несмотря на то, что он понимал: при таких особенностях здоровья ему осталось жить недолго.





Если задаться вопросом: «А как же семья? Почему не остановили? Почему не уберегли?», то как на него ответить? Как можно остановить человека, который принял осознанное решение и всем сердцем хочет быть там, где его стране тяжелее всего? Родителям и братьям оставалось лишь смириться. Плакали, переживали, но в итоге отпустили. Отец Артема с комом в горле сказал: «А как было не отпустить?» По его словам, сын был непреклонен и считал, что его место на поле боя. Остановить его было невозможно, хотя семья не раз пыталась это сделать.





«На СВО он сам пошел, неофициально, помощь оказывать: возить вещи, продукты. А как не отпустить его туда было? 28 лет человеку. Он же поехал почему? Так как понимал, что за два этих года мог от сахарного диабета умереть», — уточнил мужчина.





Брат Артема, Павел (имя изменено), отметил, что Артем был настоящим патриотом России. Таких людей, по его словам, сегодня встретить можно нечасто. Это был его осознанный выбор, вся жизнь Артема была посвящена служению Родине. Он стал настоящей легендой СВО.





«Мы его все просили остаться, когда он первый раз поехал. Во второй раз говорили ему: «Зачем тебе это нужно? Останься». А он рвался. Говорил: «Это вся моя жизнь, я без этого не могу, я хочу ближе к ребятам быть». И не получилось у нас его остановить», — добавил он.





В Луганске парень находил возможность общаться с семьей, часто звонил, особенно когда находился в госпитале, они долго разговаривали, вспоминает отец. Гуманитарной помощью он уже тогда не занимался, а ездил с ребятами на полигоны. Отслужил Артем Нефедов совсем немного, в декабре 2023 года его не стало.





«Как он умер — до сих пор никто не говорит. То ли придавило его плитой, операцию ему сделали, таз поломало весь. В себя, значит, пришел, жена туда за ним поехала, забирать его, а мне звонит солдат, который с ним служил и жил у нас в селе, и говорит: «Он умер», — рассказал отец Артема.





Семья Артема не получила никаких выплат после его гибели, которые по закону полагаются родственникам военнослужащих. Более того, на организацию похорон пришлось собирать деньги его сослуживцам, чтобы помочь родителям, испытывающим и финансовые трудности, и огромное горе, достойно проститься с сыном.





«Выплат за службу нам не приходило, так как он нелегально служил, даже после смерти государство нам ничего не вернуло. На похороны солдаты его собирали. Единственное, что мы получили, это четре тысячи похоронные, как обычно платят родственникам умершего. Сами тоже собрали: как же родного сына не похоронить, даже если денег нет! И отпели как положено и на девять дней, и на 40 дней», — сказал отец Артема.