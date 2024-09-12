Герои СВО. История маленького бойца с сахарным диабетом, который помогал защищать Россию

В 2019 году в интернете появились кадры, на которых совсем маленький мальчик якобы работает охранником в Уфе. Этого мальчика звали Артем Нефедов, и судьба распорядилась так, что позже он стал настоящим героем СВО. Артем добровольно отправился в Луганск, чтобы поддержать своих товарищей и защитить Родину. Но его история особенная: при росте всего 140 сантиметров и диагнозе «сахарный диабет», который преследовал его с двух лет, он все равно нашел в себе силы отправиться на передовую. В конце 2023 года Артем погиб, оставив за собой светлую память. Родные и друзья героя рассказали Daily Storm, каким он был, как боролся с болезнью и почему, несмотря на все трудности, оказался в самом сердце боевых действий.
Артем Нефедов с детства был маленького роста, так как заболел очень рано. Как рассказал Daily Storm отец молодого человека, сахарный диабет обнаружили у Артема, когда ему было два с половиной года. Едва семья успела смириться с этим диагнозом, как проявились новые осложнения: из-за эндокринного заболевания у мальчика начались проблемы с ростом. Недостаток инсулина в организме привел к тому, что перестал вырабатываться гормон соматотропин. В результате Артем вырос лишь до 140 сантиметров.
«Ему это очень по жизни мешало. Обижали не только люди, но и врачи даже. Еще до СВО, во время коронавируса, его в больницу не хотели брать. Пришлось знакомому из Москвы договариваться», — поделился с Daily Storm отец Артема.
Да, возможно, ему было непросто, как утверждает отец, учитывая все особенности здоровья. Однако Артем Нефедов сумел найти друзей, работу и продолжать жить, несмотря на необычную внешность и постоянную зависимость от инсулина. Самым сложным для него было найти работу, но он справился: более года Артем трудился на колхозном заводе имени Горина в Белгороде. По словам его брата, парень с легкостью преодолевал препятствия, которые вставали на его пути.
Одним из них стала его новая работа, которая породила волну шуток в интернете. Серьезное выражение лица, черная брутальная куртка, золотые цепи и кольца в духе 90-х, дорогая машина — такие фотографии попали в Сеть, когда СМИ сообщили, что Артем якобы работал охранником в частной фирме в Уфе. Обычные снимки, где он действительно выглядел как охранник, вызвали бурное обсуждение и смешные комментарии. Так он впервые обрел популярность, которая, по словам коллеги, не особо его обрадовала. Мало кто мог тогда предположить, что спустя несколько лет он станет известен благодаря иным, трагическим событиям.
Нечасто встретишь таких добрых и открытых миру людей, каким был Артем Нефедов! Его необычная внешность не заставила его замкнуться в себе. Напротив, несмотря на шутки и оскорбления, он с радостью помогал соседям, случайным знакомым — всем, кому это требовалось. Любовь к людям он проявлял с самого детства. Как рассказала Анна (имя изменено), учившаяся в той же школе, что и Артем, он всегда был дружелюбным.
«Человеком он был общительным, смешным и добрым, шутить много любил, всегда улыбка не сходила с лица», — вспоминает другая его знакомая, к мужу которой Артем ездил, чтобы набрать воды из колодца — уж очень она ему там нравилась.
Еще один его знакомый из соседнего села Дмитрий (имя изменено) помнит Артема как веселого и шебутного человека. И вот что удивительно: познакомились они с ним, когда вместе лежали в больнице. «Жизнерадостный оптимист» — так, пусть это и тавтология, коротко описал Нефедова Дмитрий. Он виделся с ним очень давно, поддерживал общение в социальных сетях, а потом тот и вовсе перестал отвечать. Причиной тому стала не обида, а скоропостижная смерть Артема.
Даниил (имя изменено) до сих пор помнит, как Артем обещал заехать к нему, но так этого и не сделал.
«Артем приехал ко мне ремонтировать машину, так и познакомились. Знал его лет пять. Хороший, добрый, отзывчивый парнишка был. Жаль мне его, конечно», — говорит Даниил (имя изменено).
В 2022 году Артем Нефедов выразил свою поддержку специальной военной операции России на Украине. Он носил символику, связанную с ней, выстриг на затылке букву Z и сделал татуировку российского солдата на руке.
Летом 2023 года Артем Нефедов принял решение отправиться добровольцем на специальную военную операцию в Луганск. Как рассказал его брат Павел (имя изменено), соседи, знакомые и друзья не верили, что этот хрупкий юноша действительно поедет в горячую точку защищать Родину. Возникали сомнения, что он сможет справиться и что его вообще допустят к службе, поскольку стоял вопрос о его пригодности. Военкомат признал Артема непригодным для участия в СВО и отказал ему, что было предсказуемо. Однако, несмотря на отказ, Артем не остановился в своем стремлении.
По словам его брата Павла (имя изменено) и друзей, просто так бы он не сдался и какими-то обходными путями, неофициально и нелегально, все-таки отправился в Луганскую область. Он начал волонтером, стал помогать ребятам из родного села, друзьям из Мурманска. Потом они уехали в Луганск и он отправился за ними.
«Да на СВО пошел он, потому что всю свою жизнь искал дружбы крепкой и поддержки! А там ребята, сами знаете, друг за друга горой, вот он и подружился с военными, когда они в селе еще стояли, рядом с домом», — рассказывает его товарищ Даниил (имя изменено).
Сначала Артем Нефедов ездил туда-обратно, периодически возвращался домой, но после третьего раза остался в ЛНР насовсем. По словам друзей, ушел на СВО, потому что не мог иначе, не мог бросить своих товарищей и свою страну в беде. У него было сильное желание помогать, быть полезным кому-то, поддерживать соотечественников, несмотря на то, что он понимал: при таких особенностях здоровья ему осталось жить недолго.
Если задаться вопросом: «А как же семья? Почему не остановили? Почему не уберегли?», то как на него ответить? Как можно остановить человека, который принял осознанное решение и всем сердцем хочет быть там, где его стране тяжелее всего? Родителям и братьям оставалось лишь смириться. Плакали, переживали, но в итоге отпустили. Отец Артема с комом в горле сказал: «А как было не отпустить?» По его словам, сын был непреклонен и считал, что его место на поле боя. Остановить его было невозможно, хотя семья не раз пыталась это сделать.
«На СВО он сам пошел, неофициально, помощь оказывать: возить вещи, продукты. А как не отпустить его туда было? 28 лет человеку. Он же поехал почему? Так как понимал, что за два этих года мог от сахарного диабета умереть», — уточнил мужчина.
Брат Артема, Павел (имя изменено), отметил, что Артем был настоящим патриотом России. Таких людей, по его словам, сегодня встретить можно нечасто. Это был его осознанный выбор, вся жизнь Артема была посвящена служению Родине. Он стал настоящей легендой СВО.
«Мы его все просили остаться, когда он первый раз поехал. Во второй раз говорили ему: «Зачем тебе это нужно? Останься». А он рвался. Говорил: «Это вся моя жизнь, я без этого не могу, я хочу ближе к ребятам быть». И не получилось у нас его остановить», — добавил он.
В Луганске парень находил возможность общаться с семьей, часто звонил, особенно когда находился в госпитале, они долго разговаривали, вспоминает отец. Гуманитарной помощью он уже тогда не занимался, а ездил с ребятами на полигоны. Отслужил Артем Нефедов совсем немного, в декабре 2023 года его не стало.
«Как он умер — до сих пор никто не говорит. То ли придавило его плитой, операцию ему сделали, таз поломало весь. В себя, значит, пришел, жена туда за ним поехала, забирать его, а мне звонит солдат, который с ним служил и жил у нас в селе, и говорит: «Он умер», — рассказал отец Артема.
Семья Артема не получила никаких выплат после его гибели, которые по закону полагаются родственникам военнослужащих. Более того, на организацию похорон пришлось собирать деньги его сослуживцам, чтобы помочь родителям, испытывающим и финансовые трудности, и огромное горе, достойно проститься с сыном.
«Выплат за службу нам не приходило, так как он нелегально служил, даже после смерти государство нам ничего не вернуло. На похороны солдаты его собирали. Единственное, что мы получили, это четре тысячи похоронные, как обычно платят родственникам умершего. Сами тоже собрали: как же родного сына не похоронить, даже если денег нет! И отпели как положено и на девять дней, и на 40 дней», — сказал отец Артема.
Родственники погибшего Артема Нефедова пожаловались, что после его смерти его стал оговаривать бывший коллега по работе. Этот человек, Яша, был студентом, проходившим практику на колхозном заводе имени Горина, когда Артем работал там слесарем. До начала специальной военной операции Яша жил в соседнем селе, но позже уехал на Украину, а сейчас, по словам брата Артема, Павла (имя изменено), находится в Польше и выкладывает в соцсети видео, на которых очерняет Артема. Проблема началась с разногласий по поводу СВО. Яша, уроженец Украины, назвал Артема предателем за его поддержку специальной военной операции и публично пожелал ему смерти. В одном из видео он утверждает, что Артем был умственно слаб и отправился на фронт лишь для повышения своей популярности. Брат Павел очень переживает из-за этих обвинений и хочет, чтобы доброе имя Артема было восстановлено.
Отец погибшего категорически отказывается обсуждать Яшу, с которым лично никогда не пересекался, но уверен: все, что он говорит о его сыне, — ложь и клевета.
«Яшу, который сейчас унижает моего сына, я лично не видел, но я бы разорвал его! Я парень горячий, а когда он еще так говорит... Он работал с Артемом на заводе, жил в соседнем селе», — отозвался отец Артема об этом человеке.
9 сентября 2023 года Артем Нефедов опубликовал пост в социальных сетях, который подписал фразой «Уже приехал в Луганск», и несколько фотографий в военной форме. Прошло чуть больше месяца, и 20 октября 2023 года он выложил свою последнюю публикацию. В декабре 2023 года в Сети на странице матери Артема появилась фотография с похорон сына с подписью: «Помним, любим, скорбим».