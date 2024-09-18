Невинные шаловливые дети или начинающие преступники?

Преступление: ангелы или нет





Их было трое, как в известном фильме Наума Бирмана «Трое в лодке, не считая собаки». Все мальчики, два из которых совершали ужасные действия, один снимал, периодически комментируя происходящее. Иван, Максим и Тимур — вот их имена. Сначала собаку подвесили, Иван, видимо, самый «смелый» — на видео он тот, кто в панаме, так его прозвали пользователи в социальных сетях, — с крыши дергал веревку, повязанную на шее у животного. Ролик сопровождается громким собачьим воем, который невольно вызывает ужас и заставляет содрогнуться, а также безжалостным смехом мальчиков. Поблизости бегает другая собака и лает на обидчиков своего младшего друга. На ее восклицания оператор отвечает одной фразой: «Че, тебя тоже повесить надо?» На этом истязания дворняги не заканчиваются. После ее начинают бить топором. Выжила собака или нет, непонятно. Но на видео она больше не кричит, а изредка подергивается.

Возникают вопросы: что же это за дети, которые могли так жестоко поступить с животным? Почему они это сделали? Неужели все дело в простой забаве или тут скрываются глубокие семейные проблемы? Жители села Котик утверждают, что мальчики, мучившие собаку на видео, которое так быстро разлетелось по Сети и дошло до депутатов Госдумы, и до этого случая вели себя плохо по отношению к другим, совершали разные противоправные действия. Например, по словам ученика из старших классов местной школы, где учились малолетние живодеры, подростки воровали.





«Поведение у них всегда непонятно какое было, постоянно что-то да натворят», — подметил парень.





Кроме того, интересную историю о мальчиках рассказала нам одна из собеседниц Анна (имя изменено). По ее словам, маленькие преступники в школе вели себя совсем не так, как ведут себя хорошие и послушные ученики. Они вечно задирались и дрались с одноклассниками, обижали сверстников. Поэтому случай с собакой ее совершенно не удивил. Как она считает, рано или поздно это должно было произойти, так как другого и нечего было ожидать от детей, которые все время росли в полной безнаказанности. Откуда тогда им понимать, что такое ответственность за свои поступки? Оказывается, сын Анны (имя изменено) тоже пострадал от одного из обидчиков собаки.





«Вот пример: мой сын из-за одного два раза стоял на учете, этот сам его достанет, ему сдачи дадут, а в итоге моего ребенка на учет ставят, и так с другими детьми тоже, а ведь никто не верит, что дело-то в этих мальчиках», — поделилась с Daily Storm она.





По словам нашей собеседницы, семьи у мальчиков нормальные. У Ивана мама юрист, ее сын самый жестокий и непослушный, утверждает женщина. У Тимура отец из МЧС, а у Максима родители простые рабочие. Конфликтов у детей с родителями не было, тут дело совсем в другом. Мамы трех живодеров уж очень любят своих детей, оттого они и растут такими безнаказанными, считает собеседница. И добавляет, что стоит только мальчикам в школе кого-то обидеть и получить сдачу, так они сразу и жалуются об этом мамам, а те в свою очередь бегут в опеку. Сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних дружит с мамой одного из живодеров, поэтому опека всегда на их стороне, то есть мальчикам за их «проделки» всегда все сходит с рук, сказала женщина. Daily Storm звонил в течение недели в местную опеку, чтобы проверить эту информацию, посылали туда официальный запрос, а в ответ — тишина.





«Им больше верят, у них полная семья, значит, ребенок воспитывается нормально, а у меня неполная, значит, ребенок «отморозок», только мои сыновья никогда руку не поднимут на беззащитного. Я их так растила и всегда объясняла, что нельзя дело насилием решать: они у меня каждую кошку и собаку домой тащили со слезами», — в сердцах ответила мама одноклассника преступника.





В школе до такого кошмарного поведения малолетних живодеров учителям дела нет, потому что просто не хотят связываться с очень сердобольными родителями и такой же по характеру сотрудницей из ПДН, объяснила Анна. Она и сама пыталась ругаться с ними из-за сына — ничего не вышло. Родители даже писали коллективную жалобу директору школы Игорю Генералову. Однако толку мало. Кстати, на звонки Daily Storm он тоже не отвечает, как и глава района. В ситуации Анны в ссорах с одним из живодеров всегда был виноват ее сын. Так как глава школы официальное обращение рассматривать не стал, детям приходится мириться с поведением теперь уже знаменитой на всю Россию тройки. Произошедшее школа, естественно, отказывается комментировать, а учителя разводят руками — «мол, это впервые, раньше ничего подобного не было, хорошие мальчики».





«Но я так думаю, что бумеранг никто не отменял. Как бы там ни было, я своими детьми горжусь, а они теперь пусть поплачут», — с надеждой сказала Анна.





Как она считает, мальчиков и вовсе не накажут, ужасного их ничего не ждет, и эта ситуация ничему их так и не научит, может быть, хотя бы родители на минуту задумаются, кого они вырастили, и перестанут прощать все своим сыновьям.





«Это же дети, какое наказание, максимум штраф. Только неизвестно, кто следующий у них на пути окажется, может быть, ребенок или бабушка старенькая — это уже, наверно, на всю жизнь», — добавляет женщина.