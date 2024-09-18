Невинные шаловливые дети или начинающие преступники?

9 сентября в интернете появилось видео из села Котик Тулунского района Иркутской области, где подростки жестоко издеваются над собакой. Они подвесили животное и били его топором. Хотя инцидент произошел еще в начале августа, общественный резонанс случился лишь в сентябре. Люди по всей стране начали подписывать петиции с требованием наказать малолетних живодеров. Жители села рассказали Daily Storm, кто эти дети и почему, скорее всего, им удастся избежать наказания.
Место происшествия носит забавное название «Котик». История появления этого села уходит корнями в далекое прошлое — конец XIX века. Раньше здесь жили одни железнодорожники, так как в то время в пределах этого места шло строительство Транссибирской магистрали. Рабочие расходились по разным поселениям. Собственно, так и появились разные поселки и деревни, например, Утай или Сибиряк. По версии пресс-службы администрации Тулунского района, село Котик приобрело свое имя в честь одного из его жильцов Петра Котика, который погиб при трагических обстоятельствах. Его сбил поезд. Во второй половине XX века в Котике планировалось строительство государственного лесного предприятия. Сюда стали съезжаться рабочие лесной промышленности. Так Котик стал большим поселком: там открыли школу, детские сады, посадили лес и создали дом досуга, который и по сей день является центром культурной жизни поселка.
Жители села Котик рассказывают, что жестокое издевательство над собакой стало первым подобным ужасным поступком со стороны подростков.
«Да вроде бы нет, не было слышно», — отмечает жительница.
«Я такое вижу впервые», — повторила то же самое учительница местной школы.
И действительно, поднимая статистику МО МВД России по Тулунскому району за 2020-2024 годы, замечаем, что рост криминальной активности приходится не на село Котик, а на соседние с ним поселения. «Наибольшее количество преступлений зарегистрировано в селах Икей, Гадалей, Алгатуй, Будагово, Афанасьево и Гуран», — написано на портале.
Кроме того, как сообщает администрация Тулунского муниципального района, за первую половину 2024 года на территории области насчитывается только около пяти тысяч случаев мошенничества в сфере информационных технологий. Поэтому дело об издевательстве подростков над собакой стало одним из первых на сегодня громких преступлений в селе Котик.
Их было трое, как в известном фильме Наума Бирмана «Трое в лодке, не считая собаки». Все мальчики, два из которых совершали ужасные действия, один снимал, периодически комментируя происходящее. Иван, Максим и Тимур — вот их имена. Сначала собаку подвесили, Иван, видимо, самый «смелый» — на видео он тот, кто в панаме, так его прозвали пользователи в социальных сетях, — с крыши дергал веревку, повязанную на шее у животного. Ролик сопровождается громким собачьим воем, который невольно вызывает ужас и заставляет содрогнуться, а также безжалостным смехом мальчиков. Поблизости бегает другая собака и лает на обидчиков своего младшего друга. На ее восклицания оператор отвечает одной фразой: «Че, тебя тоже повесить надо?» На этом истязания дворняги не заканчиваются. После ее начинают бить топором. Выжила собака или нет, непонятно. Но на видео она больше не кричит, а изредка подергивается.
Возникают вопросы: что же это за дети, которые могли так жестоко поступить с животным? Почему они это сделали? Неужели все дело в простой забаве или тут скрываются глубокие семейные проблемы? Жители села Котик утверждают, что мальчики, мучившие собаку на видео, которое так быстро разлетелось по Сети и дошло до депутатов Госдумы, и до этого случая вели себя плохо по отношению к другим, совершали разные противоправные действия. Например, по словам ученика из старших классов местной школы, где учились малолетние живодеры, подростки воровали.
«Поведение у них всегда непонятно какое было, постоянно что-то да натворят», — подметил парень.
Кроме того, интересную историю о мальчиках рассказала нам одна из собеседниц Анна (имя изменено). По ее словам, маленькие преступники в школе вели себя совсем не так, как ведут себя хорошие и послушные ученики. Они вечно задирались и дрались с одноклассниками, обижали сверстников. Поэтому случай с собакой ее совершенно не удивил. Как она считает, рано или поздно это должно было произойти, так как другого и нечего было ожидать от детей, которые все время росли в полной безнаказанности. Откуда тогда им понимать, что такое ответственность за свои поступки? Оказывается, сын Анны (имя изменено) тоже пострадал от одного из обидчиков собаки.
«Вот пример: мой сын из-за одного два раза стоял на учете, этот сам его достанет, ему сдачи дадут, а в итоге моего ребенка на учет ставят, и так с другими детьми тоже, а ведь никто не верит, что дело-то в этих мальчиках», — поделилась с Daily Storm она.
По словам нашей собеседницы, семьи у мальчиков нормальные. У Ивана мама юрист, ее сын самый жестокий и непослушный, утверждает женщина. У Тимура отец из МЧС, а у Максима родители простые рабочие. Конфликтов у детей с родителями не было, тут дело совсем в другом. Мамы трех живодеров уж очень любят своих детей, оттого они и растут такими безнаказанными, считает собеседница. И добавляет, что стоит только мальчикам в школе кого-то обидеть и получить сдачу, так они сразу и жалуются об этом мамам, а те в свою очередь бегут в опеку. Сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних дружит с мамой одного из живодеров, поэтому опека всегда на их стороне, то есть мальчикам за их «проделки» всегда все сходит с рук, сказала женщина. Daily Storm звонил в течение недели в местную опеку, чтобы проверить эту информацию, посылали туда официальный запрос, а в ответ — тишина.
«Им больше верят, у них полная семья, значит, ребенок воспитывается нормально, а у меня неполная, значит, ребенок «отморозок», только мои сыновья никогда руку не поднимут на беззащитного. Я их так растила и всегда объясняла, что нельзя дело насилием решать: они у меня каждую кошку и собаку домой тащили со слезами», — в сердцах ответила мама одноклассника преступника.
В школе до такого кошмарного поведения малолетних живодеров учителям дела нет, потому что просто не хотят связываться с очень сердобольными родителями и такой же по характеру сотрудницей из ПДН, объяснила Анна. Она и сама пыталась ругаться с ними из-за сына — ничего не вышло. Родители даже писали коллективную жалобу директору школы Игорю Генералову. Однако толку мало. Кстати, на звонки Daily Storm он тоже не отвечает, как и глава района. В ситуации Анны в ссорах с одним из живодеров всегда был виноват ее сын. Так как глава школы официальное обращение рассматривать не стал, детям приходится мириться с поведением теперь уже знаменитой на всю Россию тройки. Произошедшее школа, естественно, отказывается комментировать, а учителя разводят руками — «мол, это впервые, раньше ничего подобного не было, хорошие мальчики».
«Но я так думаю, что бумеранг никто не отменял. Как бы там ни было, я своими детьми горжусь, а они теперь пусть поплачут», — с надеждой сказала Анна.
Как она считает, мальчиков и вовсе не накажут, ужасного их ничего не ждет, и эта ситуация ничему их так и не научит, может быть, хотя бы родители на минуту задумаются, кого они вырастили, и перестанут прощать все своим сыновьям.
«Это же дети, какое наказание, максимум штраф. Только неизвестно, кто следующий у них на пути окажется, может быть, ребенок или бабушка старенькая — это уже, наверно, на всю жизнь», — добавляет женщина.
Именно поэтому люди решили написать петицию с просьбой наказать обидчиков бедного животного. Анна и ее дети тоже подписали. Ее младший сын два дня плакал после увиденного.
«У них всю жизнь дети ангелы», — заявила наша собеседница о родителях мальчиков.
Однако мнения о подростках сильно разнятся у жителей села и чиновников. Совсем противоположную точку зрения высказывает детский омбудсмен Иркутской области Татьяна Афанасьева. В своем письме для Daily Storm она написала, что, по информации ГУ МВД России по Иркутской области, дети ранее на профилактическом учете не состояли, преступления не совершали.
«Все участники происшествия оперативно были установлены правоохранительными органами. Несовершеннолетние воспитываются в полных семьях. Семьи по месту жительства характеризуются удовлетворительно, замечаний со стороны субъектов системы профилактики не было. У большинства подростков организована внеурочная занятость — секции по хоккею, футболу, музыкальный кружок», — сообщается в официальном ответе.
Произошедшее все еще остается на контроле уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Татьяны Афанасьевой.
«Организована мобильная группа психологов для работы с несовершеннолетними в школе, всем нуждающимся детям будет оказана психологическая помощь. С родителями обучающихся в образовательной организации проведено родительское собрание», — написала нам Афанасьева.
В настоящее время по результатам проверочных мероприятий несовершеннолетние поставлены на профилактический учет в органах полиции. Заведено наблюдательное дело на группу антиобщественной направленности.
«Психологами организована работа с подростками, в том числе с целью выяснения и устранения причин, подтолкнувших к противоправным деяниям», — сообщила Афанасьева.
Что думают о случившемся и о мнениях людей сами родители малолетних живодеров, сказать трудно, так как на связь они тоже не выходят, на сообщения не отвечают.
Но в официальном письме детского омбудсмена сказано, что составлены протоколы об административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ. То есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, что влечет за собой либо предупреждение, либо наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
«Проведены профилактические беседы с родителями, подростками, в дальнейшем субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних запланированы мероприятия профилактической направленности как с данными подростками, так и с их окружением», — ответила детский омбудсмен в письме.
Как утверждают специалисты, родители не оправдывают поступки своих детей, они готовы загладить их вину.
Одна мама все-таки публично обратилась к людям после случившегося. В группе социальной сети выложили голосовое сообщение, где мама Тимура Сафарова эмоционально, с дрожью в голосе говорила, что якобы на коленях просит прощение у всей страны за поступок своего сына. Ведь оказывается, у них дома очень много животных. Мама Тимура слезно просит оставить ее семью в покое, не осуждать и не пугать, умоляет о прощении.
К слову, жители села не только решили подписать петицию, но и накануне того дня, когда про историю с собакой узнали все, задумали устроить самосуд. Мама Тимура сказала, что ее семье даже страшнее было умирать, чем в момент издевательства собаке, так как якобы пришедшие к их дому соседские дети готовы были порвать их семью на части.
В сообщении она также довольно саркастично выразила благодарность за «уважение» односельчан к их семье, за отдачу. Родителей мама Тимура поблагодарила за столь сердобольное воспитание детей, которые пришли, как она говорит, убивать их всего лишь за собаку.
Она и отец мальчика целую ночь не спали, а стояли и охраняли дом. При этом женщина утверждает, что очень жестко наказала своего сына за проделанное. Сделали ли то же самое родители двух других мальчиков, раскаиваются ли они, неизвестно, так как больше с этой стороны никаких комментариев не было.
Кроме того, вопрос «чувствуют ли вину сами малолетние преступники, которые издевались над бедным животным?» — тоже остается открытым.
В Сети по группам разлетелось другое голосовое сообщение, на котором один из очевидцев преступления говорит, что до этой собаки и дела раньше никому не было. Он не понимает, почему этим так заинтересовалась общественность, ведь прошло уже больше месяца. И вообще, в чем вина мальчиков, это девочка одна их попросила убить эту собаку — якобы та ей надоела. Издевались они над ней четыре дня, возможно, под действием наркотических средств, как заявляет подросток.
Итак, в этом деле остается главный вопрос: жива ли осталась собака? Изначально в СМИ, после того как эта история всплыла, распространилась информация о том, что дети убили животное топором, но потом стали появляться обратные сведения, и появилось видео, где якобы та самая собака, которая еще недавно висела и задыхалась, бегает по участку, как будто ничего и не было.
В том же голосовом сообщении, где мама Тимура приносила свои извинения за произошедшее, она заявила, что пострадавшая от ее ребенка собака на самом деле жива, и никакого особого вреда здоровью дети ей не причинили, что ее жизни ничего не угрожает. Более того, женщина сказала, что всю жизнь теперь будет ухаживать за несостоявшейся жертвой своего сына.
Кроме того, такой же версии событий придерживается и уполномоченный по правам ребенка Иркутской области Татьяна Афанасьева. Она утверждает, что животное выжило и живет сейчас у соседки. Якобы, по заключению экспертов, последствий от причиненных действий со стороны подростков, нет. А дети поставлены на профилактический учет в ПДН, и их дело рассмотрит также комиссия по делам несовершеннолетних. Афанасьева отметила, что они раскаиваются в содеянном.
«Дети сразу по отдельности пояснили, что она убежала от них, как только они ее сняли с веревки и полили водой. Трупа собаки никто не видел, его не было. Они били обухом топора, и слава Богу, не сильно, если она выжила. Не надо преувеличивать их деяния, они и так несут ответственность за содеянное. Приписывать больше, чем было и есть, непорядочно», — сказала детский омбудсмен Иркутской области.
Только наша собеседница Анна в то, что собака выжила, не верит. По ее мнению, животное просто подменили, чтобы замять дело, как обычно, и обставить это как обычную детскую шалость. Только неизвестно, что в дальнейшем можно ожидать от этих детей.
«А то, что собачка жива, не верю, после такого не выживешь. Хозяева же уехали в другой город практически после этого, 3 августа. Теперь она типа у других, насколько я знаю. Когда они уехали, туда заехали уже другие люди, и собачка сидела на цепи, они ее отдали туда, где она сейчас находится, но эта не та собачка, — похожая, да, может, даже с одного помета, но это не она», — рассказала женщина.
Анна задается вопросом: «Если даже она и выжила, разве будет собака после издевательств такой ласковой, как показывают на видео сейчас?»
На видео, пусть даже и смазанном, топор повернут лезвием к собаке, а она после его ударов уже не подает видимых признаков жизни. Ясно одно — в деле еще остались вопросы. Накажут ли реально мальчиков, изменится ли отношение к ним родителей, та ли собака сейчас бегает по участку, история умалчивает…
Но задуматься над этим вопросом непременно стоит, так как еще несколько лет назад психиатр-криминалист Михаил Виноградов доказал, что издевательства над животными в детстве являются признаком нарушений в головном мозге и возможных шизотипических расстройств, что может привести в дальнейшем к появлению опасных маньяков.