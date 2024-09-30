Терпей: пять лет в заточении — почему белого медведя с больными коленями до сих пор не перевели из Казанского зоосада

Белый медведь Терпей успел настрадаться еще в детстве, когда он рано остался без матери. В 2003 году его нашли жители Якутии — и передали в Пермский зоопарк, так как местный не располагал нужными условиями обитания для белых медведей. Из-за реконструкции зоопарка в Перми животное пришлось перевезти в Казанский зооботанический сад. Только вот хорошей жизни ему здесь не устроили. Посетители зооботсада обратились к представителям сообщества «Друзья Московского зоопарка» с просьбой помочь зверю.





«Я слежу за жизнью Терпея с 22 сентября 2023 г. В Telegram-канале «Друзья Московского зоопарка» было много обращений по поводу условий содержания Терпея, и мы поехали лично убедиться в этом. Мне постоянно присылают видео из Казанского зоопарка с Терпеем и бурыми мишками. Я была шокирована условиями содержания», — рассказала волонтер и опекун Московского зоопарка Ольга Елисеева.





Белый медведь содержится в помещении площадью всего 5,1 квадратных метра, что в три раза меньше минимально допустимого по закону размера в 15 квадратных метров. Высота его вольера также не соответствует нормам и составляет лишь половину от положенной. Для того чтобы добраться до еды, медведю приходится ползти на коленях, поскольку проемы между помещениями не позволяют ему пройти в полный рост. Этот способ передвижения опасен для животного, так как ранее ветеринары Казанского зооботанического сада ранее выявили у Терпея серьезное заболевание.





Кроме того, бассейн для медведя также не соответствует нормативам. В то время как площадь водоема для белых медведей должна составлять 50 квадратных метров, бассейн Терпея имеет всего 12 квадратных метров и представляет собой лишь небольшую яму в полу, непригодную для плавания.





﻿В 2023 году генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила о своей готовности забрать Терпея в Москву. На что руководство Пермского зоопарка возразило, сказав, что они сами заберут медведя обратно домой в конце года, только вот дату переезда животного пришлось перенести на июль 2024-го.





И все вроде бы ничего: ситуация должна разрешиться, скоро медведь окажется в подобающих условиях, еще чуть-чуть — и скоро у него будет большой бассейн с просторным вольером. Вот только июль 2024-го уже прошел, да и лето в целом — за горами, а Терпей все еще не «дома» и забрать его теперь обещают только во второй половине следующего года.





Неравнодушные граждане считают условия жизни Терпея ужасными и не перестают жаловаться московским волонтерам на обращение с медведем. Так, например, совсем недавно одна девушка оставила комментарий под постом в Telegram-канале главы Московского зоопарка, написав, что условия содержания Терпея по-прежнему вопиюще плохие. По ее словам, животное из-за этого даже не показывают.





«Ни фотографий, ни видео не выкладывают, как он живет, чтобы умереть, не побоюсь этого слова.... Медведь ползает на коленях из помещения в помещение. Свищи на лапах видели у него», — сообщила она.





﻿В разговоре с Daily Storm директор Казанского зооботанического сада Сергей Павлов отрицает слова девушки. Он сказал, что Терпей чувствует себя прекрасно.





«Послушайте, у нас все есть на сайте. И это уже везде есть в СМИ. Я не буду больше разговаривать. Все хорошо с ним. До свидания», — отрезал он.





﻿В городе, откуда приехал медведь, все еще идет ремонт местного зоопарка, но, судя по видео, которые выкладывают интернет-пользователи, с места рабочие так и не сдвинулись: стройка стоит на месте, а первоначальный план работ так и не осуществился.





«ВКС собирали с представителями Россельхознадзора РФ, Татарстана и Пермского края. администрация Пермского края была. Обещали раз в неделю стройку контролировать...» — заявила Ольга Елисеева.





﻿По ее словам, по ноябрь 2023 года и Казань, и Пермь утверждали, что все условия содержания у медведя прекрасные.





«Пока нарушения не выявили прокуратура и Россельхознадзор. За год условия не улучшили: и не перевезли в Пермь, и в Москву не отдают. Единственное, что повесили сетку от жары над двумя частями вольера», — сказала Елисеева.





В Казанский зоосад регулярно приходят контрольные органы. В ходе проверки, проведенной в ноябре 2023 года, сотрудники Россельхознадзора оценили состояние Терпея как удовлетворительное. При этом все равно выписали предостережение о недопущении нарушений, следует из данных «Единого реестра проверок».





Однако позже активисты из движения «Друзья Московского зоопарка» опубликовали еще один документ Россельхознадзора. В нем говорится, что в марте 2024 года инспекторы вновь пришли в зоопарк и нашли нарушение статьи 8.53 КоАП РФ (Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию). Конкретики в документе не приводится.