Терпей: пять лет в заточении — почему белого медведя с больными коленями до сих пор не перевели из Казанского зоосада

Терпей — белый медведь с печальной судьбой, уже несколько лет живущий в маленькой клетке Казанского зооботанического сада. Животное живет с болями в коленях и страдает от условий содержания, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы волонтеров и неравнодушных граждан. А между тем переезд в родной медведю зоопарк в Перми откладывается уже несколько лет. Помимо прочего, мишку не хотят отдавать в Москву, где есть все подобающие условия для его содержания. Почему же власти Казани упорно не хотят расставаться с Терпеем? И что на самом деле происходит за стенами зоосада?
Терпея перевезли в Казань в 2019 году в связи с реконструкцией Пермского зоопарка, и с тех пор жизнь медведя не становится лучше. Зверь живет без просторного вольера и бассейна, а передвигаться ему приходится на больных лапах. В 2023 году ветеринары диагностировали у него полиартроз, который еще больше осложняет жизнь мишки. Регулярно посещающие зоопарк волонтеры бьют тревогу: по их мнению состояние животного ухудшается. Однако, несмотря на эти факты, власти Казани продолжают утверждать, что с Терпеем «все в порядке», а попытки забрать его, чтобы поместить в лучшие условия, сталкиваются с сопротивлением.
Белый медведь Терпей успел настрадаться еще в детстве, когда он рано остался без матери. В 2003 году его нашли жители Якутии — и передали в Пермский зоопарк, так как местный не располагал нужными условиями обитания для белых медведей. Из-за реконструкции зоопарка в Перми животное пришлось перевезти в Казанский зооботанический сад. Только вот хорошей жизни ему здесь не устроили. Посетители зооботсада обратились к представителям сообщества «Друзья Московского зоопарка» с просьбой помочь зверю.
«Я слежу за жизнью Терпея с 22 сентября 2023 г. В Telegram-канале «Друзья Московского зоопарка» было много обращений по поводу условий содержания Терпея, и мы поехали лично убедиться в этом. Мне постоянно присылают видео из Казанского зоопарка с Терпеем и бурыми мишками. Я была шокирована условиями содержания», — рассказала волонтер и опекун Московского зоопарка Ольга Елисеева.
Белый медведь содержится в помещении площадью всего 5,1 квадратных метра, что в три раза меньше минимально допустимого по закону размера в 15 квадратных метров. Высота его вольера также не соответствует нормам и составляет лишь половину от положенной. Для того чтобы добраться до еды, медведю приходится ползти на коленях, поскольку проемы между помещениями не позволяют ему пройти в полный рост. Этот способ передвижения опасен для животного, так как ранее ветеринары Казанского зооботанического сада ранее выявили у Терпея серьезное заболевание.
Кроме того, бассейн для медведя также не соответствует нормативам. В то время как площадь водоема для белых медведей должна составлять 50 квадратных метров, бассейн Терпея имеет всего 12 квадратных метров и представляет собой лишь небольшую яму в полу, непригодную для плавания.
В 2023 году генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила о своей готовности забрать Терпея в Москву. На что руководство Пермского зоопарка возразило, сказав, что они сами заберут медведя обратно домой в конце года, только вот дату переезда животного пришлось перенести на июль 2024-го.
И все вроде бы ничего: ситуация должна разрешиться, скоро медведь окажется в подобающих условиях, еще чуть-чуть — и скоро у него будет большой бассейн с просторным вольером. Вот только июль 2024-го уже прошел, да и лето в целом — за горами, а Терпей все еще не «дома» и забрать его теперь обещают только во второй половине следующего года.
Неравнодушные граждане считают условия жизни Терпея ужасными и не перестают жаловаться московским волонтерам на обращение с медведем. Так, например, совсем недавно одна девушка оставила комментарий под постом в Telegram-канале главы Московского зоопарка, написав, что условия содержания Терпея по-прежнему вопиюще плохие. По ее словам, животное из-за этого даже не показывают.
«Ни фотографий, ни видео не выкладывают, как он живет, чтобы умереть, не побоюсь этого слова.... Медведь ползает на коленях из помещения в помещение. Свищи на лапах видели у него», — сообщила она.
В разговоре с Daily Storm директор Казанского зооботанического сада Сергей Павлов отрицает слова девушки. Он сказал, что Терпей чувствует себя прекрасно.
«Послушайте, у нас все есть на сайте. И это уже везде есть в СМИ. Я не буду больше разговаривать. Все хорошо с ним. До свидания», — отрезал он.
В городе, откуда приехал медведь, все еще идет ремонт местного зоопарка, но, судя по видео, которые выкладывают интернет-пользователи, с места рабочие так и не сдвинулись: стройка стоит на месте, а первоначальный план работ так и не осуществился.
«ВКС собирали с представителями Россельхознадзора РФ, Татарстана и Пермского края. администрация Пермского края была. Обещали раз в неделю стройку контролировать...» — заявила Ольга Елисеева.
По ее словам, по ноябрь 2023 года и Казань, и Пермь утверждали, что все условия содержания у медведя прекрасные.
«Пока нарушения не выявили прокуратура и Россельхознадзор. За год условия не улучшили: и не перевезли в Пермь, и в Москву не отдают. Единственное, что повесили сетку от жары над двумя частями вольера», — сказала Елисеева.
В Казанский зоосад регулярно приходят контрольные органы. В ходе проверки, проведенной в ноябре 2023 года, сотрудники Россельхознадзора оценили состояние Терпея как удовлетворительное. При этом все равно выписали предостережение о недопущении нарушений, следует из данных «Единого реестра проверок».
Однако позже активисты из движения «Друзья Московского зоопарка» опубликовали еще один документ Россельхознадзора. В нем говорится, что в марте 2024 года инспекторы вновь пришли в зоопарк и нашли нарушение статьи 8.53 КоАП РФ (Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию). Конкретики в документе не приводится.
В распоряжении Daily Storm также есть другой документ Россельхознадзора, в котором написано, что при проведении мартовской проверки выяснилось, что в организации не соответствуют требованиям полы и стены в кормкухне, в клетках бурой медведицы, приматов и слона. Кроме того, поверхности в них не дезинфицируются, не установлен санитарный день, в экзотариуме не используется принудительная вентиляция, не выделена санитарно-карантинная зона. И главное — нет площади, которая удовлетворяла бы потребность белого и бурых медведей в физической активности, которая так нужна этим животным для благополучия. У белого медведя вдобавок нет бассейна с подогревом на осенне-зимний период.
Волонтеры указывают на несколько возможных несоответствий нормативам по содержанию белых медведей. Например, в трех частях вольера имеются три бассейна, но они в четыре раза меньше, чем должны быть. Это могло стать одной из причин того, почему у Терпея развился полиартроз. Внутреннее помещение в три раза меньше допустимого, а его высота — почти в два раза. У мишки нет постоянного бассейна с подогревом воды осенью и зимой. Хотя это крайне необходимо белым медведям. Отсутствуют также естественный грунт (земля или газон) в уличных вольерах и укрытия.
«Представьте, что вы 10 лет живете в комнате вместо 12 квадратных метров, положенных по закону, на четырех «квадратах». Вместо ванной площадью два на два у вас таз полметра. А потолок у вас вместо минимального стандарта в 2,4 квадратных метра всего лишь 1,5, а ваш рост примерно 1,65 метра. Вы пытаетесь доказать, что требования закона нарушены. А вам говорят, что у вас прекрасные условия, вы бодры и веселы, вас кормят, вас так любят... А в потолок вы головой даже не упираетесь, хотя на корточках ходите по своему жилью», — возмущается Ольга Елисеева.
Терпею почти 21 год, по человеческим меркам это 70 лет. После 2023 года ветеринары больше не осматривали Терпея. Поэтому пока непонятно, ухудшилось ли физическое состояние животного или нет. Специалисты отмечают, что, помимо больных коленей, мишка страдает так называемой стереотипностью поведения. Он может бесцельно нарезать круги вдоль ограды и раскачиваться. Что может говорить о физическом дискомфорте или даже страхе.
Директор фонда «Мир медведей» Андрей Иванов подтверждает слова волонтера из Москвы о том, что узкие клетки, отсутствие нормального бассейна и полноценного рациона пищи действительно ухудшают как физическое, так и моральное здоровье животных и могут стать причиной их гибели.
«В узких клетках, в какой сидит Терпей, могут у любого медведя начаться проблемы со здоровьем, шерсть будет хуже, общее состояние. Даже психика: зверь будет просто злым и раздраженным. Конечно, маленькая площадь сказывается. Это как у человека, когда во время ковида запирали людей по домам. Вспомните сами, какое у вас настроение было. Такая же ситуация и с медведем, только в данном случае с ним она более ярко выражена», — объяснил специалист.
Так же считает и российский зоолог и охотовед Михаил Кречмар, который близко знаком с этим видом медведей и написал о нем немало книг. Его возмутило, что животное, которое привыкло жить на свободе, заставляют передвигаться на коленях.
«Я про ситуацию с Терпеем не слышал, но заставлять зверя передвигаться на коленях, когда он имеет полиартроз — мне кажется, это условия содержания, которых просто не должно быть для животных. Я сам не очень люблю, когда их содержат в неволе. А где они еще и в принципе на коленях передвигаются, не говорим уже про больных животных, это вообще уже», — ужаснулся он.
Кречмар рассказал, что белому медведю очень важно обеспечить большие свободные пространства, неогороженные. Этих животных обычно держат даже не в вольерах, если есть на то возможность, а в открытом доступе с искусственными убежищами в виде пещер, ниш, например. И обязательно должен быть большой объем воды для плавания.
Работа зоопарка и жизнь там
Нынешние и бывшие сотрудники Казанского зооботанического сада отрицают выявленные нарушения.
«Работа в зоопарке нормальная, платят соответственно. Бывает, от организации идем на какие-то мероприятия. У меня лично претензий к работе нет. Плохого отношения к животным я не наблюдала. Если и есть какое-то насилие, то это со стороны животных по отношению к нам, но в этом плане у нас есть своя техника безопасности. Терпей очень старый медведь, и в силу его возраста у него есть хронические болячки (как у любого старичка). Ему 22-23 года, в дикой природе они живут всего 20-30 лет. Если его возраст перевести на человеческий, то это 70-80 лет», — ответила Daily Storm сотрудница.
Заместитель директора Казанского зооботсада по зооветчасти Александр Малев рассказал специалистам, как изменились условия содержания медведя.
«Два вольера закрыли затемняющей зеленой сеткой, поставили льдогенератор, который вырабатывает около куба снега. Кроме того, они замораживают дополнительные емкости, работают круглосуточно туманные установки. Мы как могли — все, что вы хотели, о чем мы договаривались, — все сделали, условия для медведя необходимые создали», — уверяет он.
Но Елисеева утверждает обратное: «Он говорит, что установка «Туман» работает круглосуточно, но 3 августа, когда я там была, она не работала два часа, с 08:30 до 10:30».
Бывшая сотрудница Казанского зооботсада Анна (имя изменено) отметила, что проблемы у зоопарка все-таки были, но животных там любят, плохого им не желают и не делают. Терпея она не застала, так как уволилась немного раньше его приезда, но девушка убеждена, что обращаются с медведем хорошо и это просто слухи, а люди пытаются раздуть скандал из ничего.
«Основная проблема в зооботсаду, на мой взгляд, — это всегда недостаточное финансирование из бюджета на дополнительные нужды в виде игрушек и текущего ремонта. Вопросы по уходу за животными решались оперативно, силами опытных сотрудников. Мне случаи, когда бы обижали животных, неизвестны, так как, я думаю, в таких местах может работать только преданный работе человек, который любит и уважает животных. Могу сказать, что сеть и псевдозоозащитники бурлят из-за этой истории, просто потому что бурлили и бурлить будут всегда. Этого не изменить, нужно же о чем-то писать», — высказала свое мнение бывшая сотрудница зооботсада в Казани.
Есть ли у медведя шанс на переезд?
В этой ситуации остается неясным, почему белый медведь Терпей продолжает жить в Казани, когда, например, в Москве есть все необходимое для его комфортного существования. Особенно учитывая, что реконструкция его прежнего вольера завершится нескоро.
В отделе внешних коммуникаций Московского зоопарка нам сказали, что вся информация о перевозе мишки находится в Казанском зооботсаду, в столицу новых сведений по этому вопросу не поступало.
«Новой информации, почему Терпея не могут перевезти в Москву, у руководства Московского зоопарка не имеется, но его генеральный директор Светлана Акулова по-прежнему, как и в 2023 году, готова забрать белого медведя в столицу», — сообщил сотрудник организации.
В свою очередь в Пермском зоопарке Daily Storm объяснили, что белый медведь Терпей находится на передержке в МБУК «Казанский зооботсад» до окончания срока действия договора о временном содержании. В скором времени хищник вернется домой в Пермь в новый современный вольер, соответствующий всем требованиям.
«По информации от Министерства строительства Пермского края, 11 объектов нового зоопарка уже получили заключение о соответствии (ЗОС) и в скором времени будут введены в эксплуатацию. Планируемый срок начала процесса переезда части животных — 4-й квартал 2024 года. На новой территории ведутся работы по обустройству вольеров, в том числе оборудуются родовые берлоги, места кормления и поения животных, интегрируются элементы обогащения среды обитания, монтируется вспомогательное оборудование», — подробно перечислили там.
Представители Пермского зоопарка добавили, что по итогам визуального осмотра хищника, проведенного в августе 2024 года совместно с сотрудниками ГАУ «Московский зоопарк» и МБУК «Казанский зооботсад» новых заболеваний не выявлено.
«Продолжается назначенный курс лечения в соответствии с возрастом и анамнезом с учетом корректировок. Медведю оказываются ветеринарное лечение и уход, обогащается среда обитания, рацион питания сбалансирован с учетом возраста. Сотрудники Казанского зооботсада, как и сотрудники других зоопарков России, входят в профессиональное сообщество, обладают необходимым опытом, знаниями и компетенциями, которыми регулярно обмениваются. Специалисты заботятся о животных, содержащихся в условиях неволи, и оказывают им необходимый уход и лечение. У Пермского зоопарка нет оснований сомневаться в компетенциях казанских коллег», — заявили в Пермском зоопарке.
Утверждается, что Терпей находится под ежедневным контролем ветеринарной службы и зоологов Казанского зооботсада, специалисты постоянно на связи с ветеринарами и зоологами Пермского зоопарка. Все вопросы относительно содержания и лечения согласовываются с Пермским зоопарком.
А пока же будущее Терпея остается неопределенным. Реконструкция Пермского зоопарка, куда планируют вернуть медведя, затянулась, и его перевод откладывается. При этом внимание общественности к этой проблеме не ослабевает, поэтому есть надежда на скорейшее решение этого вопроса и улучшение условий жизни белого медведя.