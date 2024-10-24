Меняю квартиру в Киеве на жилье в России. На «Авито» появились объявления о продаже недвижимости на Украине

Еще одно объявление — о продаже или обмене двухкомнатной квартиры в Киеве. Она находится в центре — на Крещатике. Цена вопроса — 20 миллионов рублей, говорится в описании лота. Как рассказала Daily Storm женщина, разместившая объявление, это не шутка и квартира действительно продается. Для хозяйки в приоритете — обмен жилья на равноценную недвижимость в России.





«Я уже больше 10 лет постоянно живу в России. Мне эта квартира в Киеве не нужна. Не хочу туда ехать все оформлять, поэтому и украинцам не предлагаю купить», — отметила продавец.





«Квартира уже лет девять стоит, пустует. Делала ремонт под себя — не сдаю ее в Киеве, чтоб не разгромили квартиранты. Разместила на «Авито» — поскольку обмен в том числе интересовал. У меня квартира оформлена еще до присоединения Крыма к РФ. Поэтому мне переживать в этом плане не за что. Просто хочу ее обменять или продать, чтобы в России пользоваться этими деньгами. В Киеве рыночная стоимость этой квартиры больше 20 миллионов», — добавила собеседница.





Правда, интерес к ее объявлению на «Авито» у россиян слабый — за почти месяц поступило всего полсотни звонков. Для заключения сделки придется искать украинского родственника или друга, пояснила хозяйка «двушки». Она также пожаловалась, что получает на «Авито» оскорбительные сообщения от россиян: «Пишут гадости, мол, вот, у тебя ничего не получится. Но я стараюсь на это не реагировать. Не лень ведь кому-то сесть и написать. Думаю в ответ на это: «Неужели у людей своих проблем нет?»





Кроме того, на «Авито» встречаются и предложения о покупке дачи на шести сотках земли под Черниговом всего за 60 тысяч российских рублей. «В доме имеется баня», — отмечает хозяин. Еще один автор объявления пишет, что россияне могут купить у него участок недалеко от украинско-белорусской границы. За почти шесть соток земли под Черниговом продавец просит 200 тысяч российских рублей. «Участок ровный, расположен в живописном месте, рядом река», — отмечает хозяин и указывает: торг возможен.