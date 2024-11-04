«Хочется подселить осьминога в фонтан, оживить пару статуй — тянет!»: писатели рассказали, как создавались мистические рассказы про ВДНХ

В Москве прошла «Ночь искусств» — ежегодная акция, где каждый может бесплатно сходить на выставки, мастер-классы, обсуждения и концерты. В этом году к акции присоединилась библиотека имени Н.А. Некрасова, где прошла презентация сборника фантастических рассказов «ВДНХновение». Daily Storm пообщался с авторами книги о том, какие герои, идеи и реальные истории легли в основу их сюжетов.





Книга «ВДНХновение» состоит из мифов, легенд и баек, которые ходят вокруг огромного музейного комплекса столицы. На презентации книги гости смогли познакомиться с несколькими авторами произведения: краеведом, писателем и редактором журнала о детской литературе «Переплет» Наталией Волковой, детскими писательницами Дарьей Сафоновой и Натальей Савушкиной и кандидатом филологических наук Анной Занадворовой. Потом вместе поучаствовали в викторине об истории архитектурных объектов ВДНХ, вытягивали из мешка атрибуты места и слушали забавные истории авторов.





Сборник носит метафорическое и красивое название, связанное с желанием писателей наделить любимое место прогулок москвичей разными историями. Один из самых частых вопросов, которые обычно задают писателям, — откуда они берут идеи для своих произведений.





«ВДНХновение» родилось на свет неслучайно, рассказывает одна из его авторов Дарья Сафонова. Эта книга началась с того, что в школе писательского мастерства Creative Writing School проходил курс фантастического рассказа на территории музейного комплекса: было лето, цвели цветы, зеленели деревья.





«Душа просила гулять, смотреть на прекрасные объекты ВДНХ и придумывать мифы и легенды. Мы ведь, собственно, все и собрались, чтобы писать фантастические рассказы. Дело пошло так хорошо, что курс закончился, а мы не остановились и придумали огромное количество всего, потому что ВДНХ действительно удивительное место со своей собственной атмосферой», — добавила писательница.





Идейным вдохновителем девушек стал автор курса фантастического рассказа Алексей Олейников. С ним они бродили по парку и сочиняли мистические истории.