«Хочется подселить осьминога в фонтан, оживить пару статуй — тянет!»: писатели рассказали, как создавались мистические рассказы про ВДНХ

В Москве прошла «Ночь искусств» — ежегодная акция, где каждый может бесплатно сходить на выставки, мастер-классы, обсуждения и концерты. В этом году к акции присоединилась библиотека имени Н.А. Некрасова, где прошла презентация сборника фантастических рассказов «ВДНХновение». Daily Storm пообщался с авторами книги о том, какие герои, идеи и реальные истории легли в основу их сюжетов.
Книга «ВДНХновение» состоит из мифов, легенд и баек, которые ходят вокруг огромного музейного комплекса столицы. На презентации книги гости смогли познакомиться с несколькими авторами произведения: краеведом, писателем и редактором журнала о детской литературе «Переплет» Наталией Волковой, детскими писательницами Дарьей Сафоновой и Натальей Савушкиной и кандидатом филологических наук Анной Занадворовой. Потом вместе поучаствовали в викторине об истории архитектурных объектов ВДНХ, вытягивали из мешка атрибуты места и слушали забавные истории авторов.
Сборник носит метафорическое и красивое название, связанное с желанием писателей наделить любимое место прогулок москвичей разными историями. Один из самых частых вопросов, которые обычно задают писателям, — откуда они берут идеи для своих произведений.
«ВДНХновение» родилось на свет неслучайно, рассказывает одна из его авторов Дарья Сафонова. Эта книга началась с того, что в школе писательского мастерства Creative Writing School проходил курс фантастического рассказа на территории музейного комплекса: было лето, цвели цветы, зеленели деревья.
«Душа просила гулять, смотреть на прекрасные объекты ВДНХ и придумывать мифы и легенды. Мы ведь, собственно, все и собрались, чтобы писать фантастические рассказы. Дело пошло так хорошо, что курс закончился, а мы не остановились и придумали огромное количество всего, потому что ВДНХ действительно удивительное место со своей собственной атмосферой», — добавила писательница.
Идейным вдохновителем девушек стал автор курса фантастического рассказа Алексей Олейников. С ним они бродили по парку и сочиняли мистические истории.
Как придумывать истории? Все очень просто: они находятся вокруг нас, писатели как раз те самые люди, которые ловят их за хвост и рассказывают людям. Иногда необходимо уходить от забот тяжелой привычной жизни и погружаться в таинственный мир историй, чтобы увидеть в предмете сокровенное, чтобы жить стало веселее.
«ВДНХ — целая вселенная, где есть и космос, и чудесная архитектура, где хочется заниматься творчеством. Есть соблазн подселить волшебного осьминога в фонтан, оживить пару статуй, придумать ходячий и говорящий памятник Мичурину. Тянет! Вот мы и не удержались!» — продолжила Сафонова.
У всех павильонов есть какой-то характер, кажется, что они живые, у каждого — своя личность и индивидуальность, говорит писательница. Рассказы посвящены отдельным объектам ВДНХ.
«Кто и про что будет писать, мы разбирали по интересам, потому что у каждой есть что-то свое родное, у меня, например, это ротонда, для которой я и отхватила место в сборнике», — с улыбкой сказала Сафонова.
А у редактора журнала о детской литературе «Переплет» Наталии Волковой самое любимое и нежное — это башня Лисицкого, именно так и называется ее рассказ. Кстати, здание было определено не так давно, всего 10 лет назад вскрылось, что спроектировал башню именно Эль Лисицкий.
Наталия Волкова с рождения жила на ВДНХ и провела там все свое детство. Именно поэтому краевед приготовила для зрителей мешочек с разными предметами из своей личной коллекции: гости по очереди вытаскивали фигурки и думали, каким образом они могут быть связаны с известным музейным комплексом на севере столицы. Первым был олимпийский медвежонок, символ Олимпиады-80.
Когда Волковой было три года, ее водили смотреть на олимпийского мишку, стоявшего в павильоне «Юный техник». Но это был не тот мишка, который улетел потом на шариках, это был огромный двухметровый робот, который открывал и закрывал глаза, рот и читал стихи.
Писательница принесла на презентацию золотой кусок павильона 1954 года, найденный в раскопках, прототип паровоза с пластиковыми сиденьями из 80-х годов, разъезжающего по ВДНХ, раскладывающийся пластмассовый походный стаканчик и старый маленький билетик стоимостью 20 копеек. В 90-х годах были кассы, где продавались билеты на вход.
«Сейчас можно просто приехать на ВДНХ, раньше так нельзя было. Территория большая: Ботанический сад, Останкинский парк — все граничит между собой. Местные жители знали ходы. Можно было из Ботанического сада проникнуть на ВДНХ, оттуда в Останкинский парк. И гулять! На этом я и выросла», — вспоминала Волкова.
Рассказы в сборнике посвящены и животным. Они когда-то занимали большую часть территории ВДНХ. Раньше можно было увидеть и оленей, и лис, и волков, и кабанов. С этим «живым» павильоном у Наталии Волковой тоже связана своя мистическая и судьбоносная история из жизни.
«В 80-е годы у меня был любимый олень по имени Вася в этом павильоне, я каждый день кормила его, он меня узнавал и бежал к решетке, но, к сожалению, в 90-е годы животных убрали оттуда, территорию их зачистили, а на месте его поставили ресторан с олениной. Кошмар моей юности. Детство у меня прошло с оленем Васей, а потом я встретила мужа, которого тоже зовут Василий, познакомились мы прямо на этом же самом месте. Муж краевед, занимается историей ВДНХ, пишет книгу про это место для взрослых. Получается, имя моего любимого оленя, а фамилия волчья. Вот так! ВДНХ — это судьба!»
Есть рассказ и про быка из мясного павильона. Это главный и запоминающийся страх детства писательницы: она его очень боялась, боялась смотреть наверх, потому что ей казалось, что он сейчас прыгнет на нее. Бык даже снился ей по ночам в кошмарах.
Большое внимание в книге уделяется фонтану «Дружба народов». О статуях написали аж сразу две писательницы — Наталья Савушкина и Анна Занадворова. Республику Карелию женщины представили с разных сторон.
«У меня много любимых мест на ВДНХ: павильон «Космос», например, но любовь отдаю Карелии, мой рассказ посвящен тоже ей, девушке из фонтана. После окончания курса фантастических рассказов я поехала в эту республику и узнала там много интересного про камни, решила, что надо писать именно про нее», — уточнила Занадворова.
Как доктор филологических наук и эксперт в лингвистике она провела викторину для зрителей: нужно было ответить, сколько статуй стоит вокруг фонтана, почему их 16, а республик 15, чем обоснован порядок фигур и лент на гербе СССР, какое было изначальное название у фонтана. Многие из гостей выбирали варианты «хоровод» и «золотые девы», но оказалось, что рабочим названием достопримечательности было «Золотой сноп», так как он находится в центре, а потом решили назвать фонтан более символично — так и появилась «Дружба народов».
Надо сказать, что, как и любое произведение, «ВДНХновение» является не просто пустой выдумкой существ, разгуливающих скрыто от человеческих глаз по улицам Выставки достижений народного хозяйства. Это еще и социальные истории про этические конфликты, семейные ценности и задачи общества.
«Иллюстрация из книги к моему произведению — фонтан «Дружба народов», о существовании которого я узнала задолго до того, как попала на ВДНХ, еще маленькой. У мамы было маленькое зеркало с фотографией фонтана. Мне казалось, что это такая прекрасная дружба, как все чудесно, но, когда писала рассказ, придумала, что у них, как в любой семье, есть внутри переживания и зависть. Мне было интересно посмотреть не так, как мы смотрим на эти статуи, а как они смотрят на нас, людей», — пояснила суть своего рассказа Наталья Савушкина.
Ее героиня — это Карело-Финская ССР, самая «младшая» из республик. Писательнице казалось, что ее, как самую маленькую и бывшую в составе семьи, могли обижать.
«У меня история про буллинг, который бывает в настоящей семье. И еще про то, как она смотрит на людей, которые приходят с ней сфотографироваться, потому что довольно обидно все время стоять в фонтане и никогда не иметь возможность выйти из него. То есть книга несет и социальный подтекст, этический», — объяснила Савушкина.
Заключительный рассказ про мальчика Гошу, который изредка прогуливает школу и в очередной такой раз таинственным образом через столкновение со стеной попадает на невероятное оживление объектов ВДНХ и становится их хранителем — показывает, как человек влияет на место, которое он создал, как он несет за него ответственность, что важно пробуждать мир, радость, гармонию, особенно в условиях сегодняшней реальности, иначе все может разрушиться.
Ежегодная акция «Ночь искусств» прошла в столице 3 ноября. Для посетителей подготовили более 300 мероприятий: концерты, спектакли, экскурсии, поэтические чтения, выставки и даже музыкальный круиз. Посещение мероприятий было бесплатное. В этот раз особенностью акции стало сочетание разных стилей и эпох. Столичные режиссеры, композиторы и артисты представили современные интерпретации произведений классиков. Программа объединила больше 200 культурных и общественных пространств.