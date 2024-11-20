Квадроберы на поводке: как взрослые выдумали проблему, которой не существует

«За мою практику ни разу еще не было обращения ко мне с этой задачей, а я работаю много. И у моих коллег тоже нет информации, что тема насущная. Поэтому я предполагаю, что, скорее всего, размусоливается эта тема как рекламная акция. По-прежнему в приоритете депрессии, апатии, усталость, но не квадроберство», — рассказала детский психолог Надежда Резенова.





Однако депутаты Госдумы уверены, что квадроберство необходимо запретить. И уже в конце октября зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил о разработке такого законопроекта, так как, по его мнению, движение ведет к расчеловечиванию детей, деструктивно влияет на детскую психику.





Обеспокоились якобы масштабным распространением квадроберства и на Третьем Национальном форуме «Здоровье и безопасность детей» 14 ноября. Председатель совета по детской книге Союза писателей России Николай Нилов на мероприятии привел анализ книг 186 издательств: было исследовано 930 творческих работ. Нилов обратил внимание, что в России внушительная доля детских книг, почти 63%, включает в себя такую тему, как «Человек — это животное или человекоподобный зверь». Зачастую главными героями детских произведений, по словам писателя, становятся человекоподобные животные, смысл и действия которых в книгах подчинены тому, чтобы внушить ребенку, что он может быть кем угодно: «хоть белочкой, хоть собачкой, хоть рыбкой».





Кем угодно — но только не человеком. Одна из таких книг — «Как котенок стал единорогом» от издательства «Эксмо-АСТ» под редакцией издательства «Малыш» — не только пропагандирует очеловечивание зверя, но и смену пола. Котенок обрезает себе конечности, а где-то их увеличивает или добавляет, счастливо себя изменяет. Он встречает настоящего единорога, который, в свою очередь, воспринимает себя как котенка. Герои влюбляются и живут вместе счастливо. И это книги, которые печатаются в нашей стране: рекомендательный характер — «детям до трех лет».





Только вот социолог Очкина и психолог Резенова говорят, что квадроберство само по себе — не проблема для общества, так как для россиян она гораздо глубже и заключается в том, что мы не нашли адекватной модели образования и воспитания детей.





«Их [детей] растят по принципу еще индустриального общества первой половины XX века, когда нужно было массовое образование, причем фактологическое, основанное на тренировке памяти, работе с большими коллективами, освоении определенных практик поведения. Но сейчас это не работает, так как изменились отношения в семье, а модели, которые позволили бы растить в ребенке личность, воспринимать его как самостоятельную единицу и при этом обеспечивать его безопасность поведения в школе, еще не выработались, поэтому шатает от одному к другому: от гиперопеки до попустительства. Это проблема, а не квадроберство. Дети воспринимают систему образования как навязанную, подавляющую. Кто-то смиряется, а кто-то ищет способы бунта, в данном случае — необычная форма занятия спортом», — уточнила Очкина.





По словам эксперта, квадроберство для подростка — один из способов уйти из взрослого мира лицемерия, найти себя и свою идентичность. Сами по себе эти дети неопасны, продолжает социолог, если не причиняют вреда своему здоровью во время своих занятий. Но безусловно, то, что какая-то часть молодого поколения уходит в альтернативные практики, вместо того чтобы заниматься учебой, познанием мира, общением в коллективе, — это тревожный сигнал, что мы что-то не так делаем с нашими детьми.





«Это одна из субкультур. В свое время их было много, в том числе более диковатые, чем квадроберы, но СМИ и соцсети не обращали на них внимания. С моей точки зрения, масштаб раздут, но не могу сказать однозначно, потому что нет точных данных. Молодежные субкультуры, неформалы были всегда, потому что это возрастной период поиска себя. И всегда их не очень приветствовали, особенно в советское время. В перестройку вообще расцвет был неформальных культур. Помимо квадроберов, есть фурии, териантропы как современный вид тотемизма, когда человек отождествляет себя с животным. Те же самые хипстеры или аниме, фанаты сериалов, которые делают фанфики: субкультура, связанная с реставрацией, музыкальными группами», — перечислила она.





В Сети можно найти много разных субкультур, которые зародились еще в XX веке. Например, в 50-е годы были популярны стиляги, которые выступали против стереотипов поведения, единообразия в одежде, музыке и стиле жизни в советском обществе. Потом, уже в 70-е, появились хиппи, рокеры и битники, а в 80-е годы — панки. В 90-е зародился хип-хоп в связи с музыкальным направлением латиносов и афроамериканцев. В начале XXI века появилась субкультура эмо.





На форумах есть истории фанатов квадроберства, которым действительно нравится этим заниматься. Одна из мам пишет о том, что нормально относится к увлечению сына: он может дома ходить в маске, с хвостом и в перчатках, «но он же не кусает никого». Она, конечно, считает, что нельзя кусать людей, нельзя справлять нужду на улице независимо от того, квадробер ты или нет. Если человек нарушает законы, он должен нести за это ответственность. А другой пользователь пишет, что квадроберство лучше, чем драки и распитие алкогольных напитков в подъезде.





«Что касается воспроизводства поведения животных, то этому есть как подтверждение, так и опровержение. Нужно проводить исследование конкретно в их среде: посмотреть, как они себя ведут на самом деле. Если это делается в форме игры, то что в этом такого. Все дети играют. Главное, чтобы понимали, что они не животные на самом деле. В игре можно зайти далеко, забросить другие занятия. Если ребенок понимает, что это игра, речи о психическом расстройстве быть не может», — рассудила социолог Анна Очкина.





Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с Daily Storm про ситуацию со скандалом на концерте певицы Mia Boyka в Надыме встал на защиту звезды, осудив квадроберов. Парламентарий сказал, что в случившемся виноваты родители, которые не следят за психологически вредным увлечением своего ребенка. А по мнению депутата Нины Останиной, Mia Boyka должна была извиниться перед девочкой, если из-за ее слов психике малышки действительно был нанесен урон.





Напомним, что концерт Mia Boyka, где произошел скандал, состоялся 30 августа в Надыме во время празднования Дня города. Приглашенная звезда, по мнению многих артистов, унизила на сцене восьмилетнюю девочку за то, что та была в маске кота.





История с квадроберами в очередной раз напоминает нам о важности баланса между свободой самовыражения и ответственностью. Возможно, эта субкультура — всего лишь яркий эпизод в длинной череде подростковых экспериментов, которые со временем исчезнут, оставив лишь смешанные воспоминания. А может, это отражение более глубоких социальных процессов, которые требуют нашего внимания и осмысления. В любом случае, исследуя шум вокруг квадроберства, не надо забывать: с молодежью, независимо от ее формы протеста или самовыражения, всегда нужно говорить на языке взаимного уважения, диалога и понимания, чтобы избежать ненужных крайностей.