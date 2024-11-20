Квадроберы на поводке: как взрослые выдумали проблему, которой не существует

Представьте, что вы гуляете по парку и вдруг видите подростков, передвигающихся на четвереньках в масках животных. Кто-то подумает, что это просто шутка или флешмоб, но за этим скрывается целая субкультура — квадроберы. Их движение образовалось несколько лет назад на Западе, а в России о них впервые заговорили в 2019-м. Тогда это казалось забавным видом спорта, где люди копировали движения животных. Но в 2024 году квадроберы стали настоящим феноменом — подростки выходят на улицы в костюмах зверей и полностью погружаются в эти роли: ребята лают на прохожих, кусают людей, да и в целом шокируют публику. Вот тут и возникли споры: игра это или уже проблема?
Сегодня, помимо новостей с фронта, в Сети почти каждый день всплывает тема квадроберства: то видео, где родители выгуливают своих детей на поводке, то фото рекламы на дверях кафе: «С квадроберами не заходить!» или «Можно, если он не кусается». По данным системы мониторинга от «Медиалогии», массовые упоминания слова «квадробер» начали встречаться в СМИ осенью 2024 года.
«Всего в российских СМИ за период с 1 января по 15 октября 2024 года насчитывается 17,9 тысячи упоминаний квадроберов, в русскоязычном сегменте соцсетей — 1,92 миллиона», – пишут в Сети.
Причем чаще всего это негативные публикации. Но изначально, еще в 2020 году, сообщения о квадробике появились в социальной сети TikTok с пометкой «спорт».
По словам опрошенных Daily Storm социологов, для того чтобы говорить о массовости течения, как это делают СМИ и представители власти, нужно иметь оценку этой массовости, то есть точные цифры, а этого нет.
«ВЦИОМ проводил в октябре исследование «Кто такие квадроберы и нужно ли с ними бороться?», но, на мой взгляд, у них получаются очень «нужные результаты», потому что, по его данным, практически каждый второй подтвердил настороженное восприятие явления, 51%. Чем моложе люди, тем нейтральнее они относятся к этому. Родители несовершеннолетних реагируют так же, как россияне в среднем. Но половина граждан — настороженно. Молодые россияне чаще считают это просто увлечением и выражением личностных пристрастий. Честно, не очень богатое исследование, но это все, что есть», — сказала руководитель Центра социального анализа Института глобализации и социальных движений Анна Очкина.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в октябре действительно провел опрос российских граждан о квадробике. Знают о новой субкультуре или слышали 58% россиян, в основном это родители детей до 18 лет. По мнению респондентов, это явление — следствие внешнего негативного социокультурного влияния. Так ответили 35% опрошенных, а 32% видят причину в плохом воспитании и образовании. Зумеры и младшие миллениалы связывают квадробику с возрастными особенностями подрастающего поколения: 34% и 47% соответственно. Результаты опроса приводят к выводу, что российские граждане считают увлечение ребенка квадробикой поводом для беспокойства родителей (так думают 74% респондентов) и готовы поддержать ограничения в отношении новой субкультуры: 38% полагают, что нужно ее контролировать, а 35% высказались за ее полный запрет.
В опросе ВЦИОМ нет данных о том, сколько подростков реально увлекается квадроберством, что подтверждают и сами социологи: движение пока не выглядит массовым. Однако в СМИ это явление подается как серьезная проблема, требующая вмешательства. Интересно, что такая активность может быть связана с рыночным трендом: по данным «Авито», за лето 2024 года продажи атрибутики для квадроберов выросли в 12 раз. Спрос на ушки, лапки и костюмы растет, с ценами от 100 до 5 тысяч рублей. Причем рынок услуг подхватил тренд — появился «стилист для квадробера» с прайсом в 75 тысяч рублей. Очевидно, движение породило целую нишу товаров и услуг, что только усиливает внимание к нему.
«Вещи для квадроберов берут хорошо, спрос большой, даже многое уже разобрали. Сейчас остались только митенки, до этого еще были маски и хвосты — все разобрали», — прокомментировал продажу необычных атрибутов один из продавцов на «Авито».
Другой собеседник Daily Storm говорит, что его товаром, ушками, интересовались пару раз, но и постоянно он продажами вещей на портале не занимается: знакомые подарили, а детям не нужно.
«У меня маленькие дети, но им не нужны. Нам знакомые отдали ушки, теперь продаем — пару раз спрашивали. По улицам я их не вижу, особенно по дороге в детский сад. Может, просто район нормальный, но таких безумий, как показывают в интернете, не встречала», — рассказал он.
Популярность движения квадроберов среди подростков, как выясняется, далека от массовости. Да, отдельные ребята действительно увлекаются этим течением, но их немного, а встретить таких поклонников на каждом углу точно не получится, поделились своим мнением собеседники Daily Storm.
Молодежь в целом воспринимает шум вокруг квадроберов как излишне раздутый. «Это похоже на попытку навязать проблему, которой на самом деле нет», — рассуждают подростки. Многие из них уверены, что такая тактика служит отвлечением от действительно важных общественных вопросов.
И хотя настоящая популярность движения остается под вопросом, одно ясно точно: подростки критически оценивают происходящее вокруг и не спешат принимать на веру все, что тиражируется в медиа.
«У нас в школе нет квадроберов, да и у моих друзей их тоже нет. Может, встретишь пару на улице — и все», — выразила недоумение школьница Анна (имя изменено).
Более того, по ее словам, сейчас слово «квадробер» имеет уничижительный характер — как оскорбление. Хотя на портале «Викисловарь» дается такое определение: «представитель субкультуры, для которой характерны имитация движений животных, использование масок животных и накладных хвостов». Или «занимающийся квадробикой». Термин включает в себя два понятия: латинское quattuor («четыре») и английское aerobics — по-русски «аэробика». Получается, квадробер — это человек, выполняющий гимнастические упражнения на четырех конечностях.
Шестилетний школьник Павел (имя изменено) сказал Daily Storm, что у него в школе никто не увлекается квадроберством, а таких людей считают неадекватными. Еще весной, когда он ходил в садик, тоже никто не слышал об этом явлении. Сам он узнал о нем через рекламу ролика про квадроберов во время просмотра другого детского видео на YouTube.
Такого же мнения придерживаются и молодежные активисты из «Движения Первых» — они думают, что СМИ преувеличивают масштабы катастрофы. В поле зрения активистов квадроберов нет, и сами никогда они с ними не сталкивались.
«Официальной статистики о распространении квадроберов среди молодежи нет. «Движение Первых» не поддерживает и не пропагандирует квадроберство. Мы фокусируемся на патриотическом воспитании, развитии лидерских качеств и социально-значимых инициативах. Есть мнение, что квадроберство — это преувеличенная проблема, которую искусственно «накручивают» мелкие СМИ для привлечения внимания», — выразил мнение активист Андрей (имя изменено).
Ребята из «Молодой гвардии» тоже не встречали среди знакомых квадроберов. Разве что пару раз на общественных мероприятиях.
«Насчет распространения не знаю, лично в моем окружение над этим только шутят, но не занимаются. В «Молодой гвардии» таких людей нет. В целом все к ним относятся нормально, но реакция такая же: шутки. Я сам лично не сталкивался с квадроберами, но считаю, что в этом проблемы нет. Ей просто уделяют много внимания, чтобы замылить глаза на другие проблемы», — сказал активист Павел (имя изменено).
Как ни странно, большинство кумиров молодежи — например, спортсмен и блогер Саша Стоун, A.V.G., Егор Крид, Инстасамка, Егор Шип и Ваня Дмитриенко — отказались отвечать на вопрос, есть ли среди их маленьких фанатов квадроберы.
«Не сталкивался в реальной жизни с квадроберами и среди моих почитателей не наблюдал дикого фанатизма по поводу этой субкультуры. Сам отношусь к ней нейтрально и считаю, что буллить за это точно нельзя, так как можно нанести еще похуже психологическую травму. Нужно разговаривать и узнавать, почему ребенок выбрал такую историю и чего ему, возможно, не хватает, а, возможно, и хватает, почему он решил вести себя как котик или собачка. И в целом, я думаю, что если бы не СМИ, то про это вообще не говорили бы, не пиарили бы эту субкультуру. И как итог, процент квадроберов стремился бы к нулю», — высказался в разговоре с Daily Storm друг и партнер Влада А4 блогер Влад Кобяков.
Руководитель Центра социального анализа Института глобализации и социальных движений Анна Очкина считает: явление приобрело такие информационные масштабы, что «создается ощущение, что если выглянешь в окно, то обязательно увидишь там квадробера, хотя это не так».
Детские психологи говорят, что движение не имеет необычайно больших масштабов распространения.
«За мою практику ни разу еще не было обращения ко мне с этой задачей, а я работаю много. И у моих коллег тоже нет информации, что тема насущная. Поэтому я предполагаю, что, скорее всего, размусоливается эта тема как рекламная акция. По-прежнему в приоритете депрессии, апатии, усталость, но не квадроберство», — рассказала детский психолог Надежда Резенова.
Однако депутаты Госдумы уверены, что квадроберство необходимо запретить. И уже в конце октября зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил о разработке такого законопроекта, так как, по его мнению, движение ведет к расчеловечиванию детей, деструктивно влияет на детскую психику.
Обеспокоились якобы масштабным распространением квадроберства и на Третьем Национальном форуме «Здоровье и безопасность детей» 14 ноября. Председатель совета по детской книге Союза писателей России Николай Нилов на мероприятии привел анализ книг 186 издательств: было исследовано 930 творческих работ. Нилов обратил внимание, что в России внушительная доля детских книг, почти 63%, включает в себя такую тему, как «Человек — это животное или человекоподобный зверь». Зачастую главными героями детских произведений, по словам писателя, становятся человекоподобные животные, смысл и действия которых в книгах подчинены тому, чтобы внушить ребенку, что он может быть кем угодно: «хоть белочкой, хоть собачкой, хоть рыбкой».
Кем угодно — но только не человеком. Одна из таких книг — «Как котенок стал единорогом» от издательства «Эксмо-АСТ» под редакцией издательства «Малыш» — не только пропагандирует очеловечивание зверя, но и смену пола. Котенок обрезает себе конечности, а где-то их увеличивает или добавляет, счастливо себя изменяет. Он встречает настоящего единорога, который, в свою очередь, воспринимает себя как котенка. Герои влюбляются и живут вместе счастливо. И это книги, которые печатаются в нашей стране: рекомендательный характер — «детям до трех лет».
Только вот социолог Очкина и психолог Резенова говорят, что квадроберство само по себе — не проблема для общества, так как для россиян она гораздо глубже и заключается в том, что мы не нашли адекватной модели образования и воспитания детей.
«Их [детей] растят по принципу еще индустриального общества первой половины XX века, когда нужно было массовое образование, причем фактологическое, основанное на тренировке памяти, работе с большими коллективами, освоении определенных практик поведения. Но сейчас это не работает, так как изменились отношения в семье, а модели, которые позволили бы растить в ребенке личность, воспринимать его как самостоятельную единицу и при этом обеспечивать его безопасность поведения в школе, еще не выработались, поэтому шатает от одному к другому: от гиперопеки до попустительства. Это проблема, а не квадроберство. Дети воспринимают систему образования как навязанную, подавляющую. Кто-то смиряется, а кто-то ищет способы бунта, в данном случае — необычная форма занятия спортом», — уточнила Очкина.
По словам эксперта, квадроберство для подростка — один из способов уйти из взрослого мира лицемерия, найти себя и свою идентичность. Сами по себе эти дети неопасны, продолжает социолог, если не причиняют вреда своему здоровью во время своих занятий. Но безусловно, то, что какая-то часть молодого поколения уходит в альтернативные практики, вместо того чтобы заниматься учебой, познанием мира, общением в коллективе, — это тревожный сигнал, что мы что-то не так делаем с нашими детьми.
«Это одна из субкультур. В свое время их было много, в том числе более диковатые, чем квадроберы, но СМИ и соцсети не обращали на них внимания. С моей точки зрения, масштаб раздут, но не могу сказать однозначно, потому что нет точных данных. Молодежные субкультуры, неформалы были всегда, потому что это возрастной период поиска себя. И всегда их не очень приветствовали, особенно в советское время. В перестройку вообще расцвет был неформальных культур. Помимо квадроберов, есть фурии, териантропы как современный вид тотемизма, когда человек отождествляет себя с животным. Те же самые хипстеры или аниме, фанаты сериалов, которые делают фанфики: субкультура, связанная с реставрацией, музыкальными группами», — перечислила она.
В Сети можно найти много разных субкультур, которые зародились еще в XX веке. Например, в 50-е годы были популярны стиляги, которые выступали против стереотипов поведения, единообразия в одежде, музыке и стиле жизни в советском обществе. Потом, уже в 70-е, появились хиппи, рокеры и битники, а в 80-е годы — панки. В 90-е зародился хип-хоп в связи с музыкальным направлением латиносов и афроамериканцев. В начале XXI века появилась субкультура эмо.
На форумах есть истории фанатов квадроберства, которым действительно нравится этим заниматься. Одна из мам пишет о том, что нормально относится к увлечению сына: он может дома ходить в маске, с хвостом и в перчатках, «но он же не кусает никого». Она, конечно, считает, что нельзя кусать людей, нельзя справлять нужду на улице независимо от того, квадробер ты или нет. Если человек нарушает законы, он должен нести за это ответственность. А другой пользователь пишет, что квадроберство лучше, чем драки и распитие алкогольных напитков в подъезде.
«Что касается воспроизводства поведения животных, то этому есть как подтверждение, так и опровержение. Нужно проводить исследование конкретно в их среде: посмотреть, как они себя ведут на самом деле. Если это делается в форме игры, то что в этом такого. Все дети играют. Главное, чтобы понимали, что они не животные на самом деле. В игре можно зайти далеко, забросить другие занятия. Если ребенок понимает, что это игра, речи о психическом расстройстве быть не может», — рассудила социолог Анна Очкина.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с Daily Storm про ситуацию со скандалом на концерте певицы Mia Boyka в Надыме встал на защиту звезды, осудив квадроберов. Парламентарий сказал, что в случившемся виноваты родители, которые не следят за психологически вредным увлечением своего ребенка. А по мнению депутата Нины Останиной, Mia Boyka должна была извиниться перед девочкой, если из-за ее слов психике малышки действительно был нанесен урон.
Напомним, что концерт Mia Boyka, где произошел скандал, состоялся 30 августа в Надыме во время празднования Дня города. Приглашенная звезда, по мнению многих артистов, унизила на сцене восьмилетнюю девочку за то, что та была в маске кота.
История с квадроберами в очередной раз напоминает нам о важности баланса между свободой самовыражения и ответственностью. Возможно, эта субкультура — всего лишь яркий эпизод в длинной череде подростковых экспериментов, которые со временем исчезнут, оставив лишь смешанные воспоминания. А может, это отражение более глубоких социальных процессов, которые требуют нашего внимания и осмысления. В любом случае, исследуя шум вокруг квадроберства, не надо забывать: с молодежью, независимо от ее формы протеста или самовыражения, всегда нужно говорить на языке взаимного уважения, диалога и понимания, чтобы избежать ненужных крайностей.