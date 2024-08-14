Спрос на аренду жилья в Курске стремительно растет из-за притока беженцев из приграничных регионов. Риелторы, работающие с посуточной арендой, рассказали Daily Storm о ситуации: как сегодня в условиях дефицита жилья удается находить квартиры, завышены ли цены и какую помощь получают переселенцы. Свободного жилья в городе немного, но специалисты не оставляют людей, предлагая им временное жилье и поддержку в это непростое время.





Свободного жилья мало





После вторжения ВСУ на территорию Курской области в столице региона действительно увеличился спрос на посуточную аренду, подтвердили наши собеседники.





«До этих событий он был относительно стабильный. Сейчас очень большой», — сказал один из риелторов.





Часть жителей Курской области не задерживаются надолго в регионе. Некоторые не могут найти подходящих вариантов:





«Бывает такое, что в Курске люди не могут найти квартиру. Они переезжают в какие-нибудь маленькие города, в Орел, в Воронеж. Часто приезжают в Москву. Мы работаем и по Московской области», — говорит собеседник Daily Storm.





Кто-то ищет место поспокойнее. Одна из сдаваемых нашим собеседником квартир — рядом с домом, который в ночь на 11 августа пострадал от атаки ВСУ:





«У меня жили в одной квартире из Суджи. После этих бомбежек — то, что в Курск прилетало на Союзную, — через три дня эти люди уехали в другой город. <...> Они боятся, у них страх. Они видели своими глазами, как взрывают их дома. Эта ситуация [попадание в многоквартирный дом] произошла именно на Союзной — и все, у них началась опять паника».





Цены на жилье и помощь беженцам





В Telegram-каналах писали о росте цен на квартиры. Этот факт опровергали в «Авито Недвижимости». По рассказам риелторов, с которыми беседовали Daily Storm, завышение цен встречается в единичных случаях:





«Может, ненамного [подорожали]. Начали выкладывать в сетях: «Что вы делаете, цены поднимаете!» Начали людей стыдить, и поэтому цены не особо поднялись, как мне кажется. Вот у меня как была цена, так она осталась, я не поднимала», — сказала риелтор.





При этом бюджетные варианты быстро разбирают: «Жилья очень много требуется. Есть квартиры свободные, но там цены высокие».





Несмотря на обстановку, квартиру найти реально, отмечают агенты: «Есть люди, которые приезжают, а есть люди, которые уезжают. Они могут и найти, могут и не найти. Если это выходные дни, то они могут не найти, потому что выходные всегда забито. А так, я думаю, что найдут».





Все три собеседника Daily Storm помогают землякам в трудную минуту. Один пригласил своих знакомых в Москву:





«Мы лично позвали в Москву. К нам приехали люди, которых мы знаем. Они попали именно в эту ситуацию. Они сейчас перекантуются здесь, пока успокоится вся эта ситуация. Я им бесплатно предоставил жилье».





Другая наша собеседница-риелтор поселила семь человек в своем доме: «Я часть дома сдала людям бесплатно. Заплатят они мне коммуналку — не заплатят, я не не знаю. Ну не заплатят, ладно, что там делать! Я взяла бесплатно».





Третий собеседник Daily Storm сообщил, что приютил три семьи:





«Потому что мы в одной стране живем, поэтому нужно снисходительно относиться. Никто бы не хотел бы лишиться дома».





Все три агента отметили, что это не единичные случаи и некоторые риелторы готовы помочь нуждающимся.





Напомним, что с 6 августа ВСУ ежедневно атакуют Курскую область. На совещании у президента Владимира Путина 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил: «180 тысяч человек подлежат эвакуации, выехали и эвакуированы — 121 тысяча человек». Покинувшие родные дома люди вынуждены или жить в пунктах временного размещения, или снимать жилье в Курске и области, или вообще уезжать за пределы родного региона.