Российский Красный Крест принял свыше 1,4 тысячи обращений по розыску родных и близких в Курской области

В течение недели после начала наступления ВСУ в курском приграничье эвакуировавшиеся жители не могут найти своих близких. Помогают им в этом власти, обычные люди. Не в стороне и специальные организации, которые привозят гуманитарную помощь во время вооруженных конфликтов. Российский Красный Крест (РКК) с 10 августа открыл горячую линию по розыску родных пострадавших в результате чрезвычайной ситуации (ЧС) в Курской области.

«На данный момент принято порядка 1,4 тысячи обращений по розыску родных и близких в Курской области через специальную горячую линию Российского Красного Креста, которая работает круглосуточно с 10 августа», — прокомментировала ситуацию работник пресс-службы РКК Ирина.

Немаловажна и психологическая поддержка людей в таких ситуациях. Она нужна и детям, и взрослым, так как есть риск появления психических отклонений после произошедшего. Работники Российского Красного Креста оказывают ее и лично, и по телефону.

«Психологическую помощь люди могут получить как очно, так и на горячей линии. Порядка двух тысяч человек уже получили поддержку на базе курского регионального отделения РКК, а свыше 1,4 тысячи человек — через федеральную горячую линию психологической помощи, работающую по номеру 8 (800) 250-18-59», — рассказала Ирина.

По ее словам, на базе пунктов временного размещения психологи Российского Красного Креста проводят индивидуальные и групповые сеансы, а также специальные мероприятия для детей, чтобы помочь им адаптироваться к новым условиям.

Как утверждает работник пресс-службы, всего в работе задействованы 50 психологов и волонтеров, которые оказывают первую психосоциальную поддержку и психологическую помощь непосредственно в пунктах временного размещения и через телефонные консультации.

Кроме того, организация ведет сбор гуманитарной помощи, отправляет в Курскую область тоннами предметы первой необходимости, еду, одежду. А на 14 августа у команды Российского Красного Креста в Курске были запланированы мастер-классы по первой помощи при обстрелах и атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также на эту тему организация выпускает мультфильмы для детей и родителей.

Ночью 6 августа Вооруженные силы Украины вторглись на территорию Курской области. В результате этого более 600 жителей приграничных населенных пунктов уехали и находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в Курске, где они получают гуманитарную помощь и психологическую поддержку. Для поиска родных и близких открыты горячие линии.