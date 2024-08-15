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Дочь дедушки, над которым глумились военные в касках СС, рассказала, как потерялся ее отец
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Пенсионер должен был ждать дочь в Судже, но она не смогла его забрать Коллаж: Daily Storm
Общество

Дочь дедушки, над которым глумились военные в касках СС, рассказала, как потерялся ее отец

Пенсионер должен был ждать дочь в Судже, но она не смогла его забрать

Коллаж: Daily Storm

Дочь подвергшегося издевательствам со стороны ВСУ пенсионера Александра Гусарова рассказала, как пропал ее отец. Ей до сих пор неизвестно, где он находится.


Когда ВСУ начали обстреливать приграничные районы Курской области 6 августа, женщина перевезла отца из села Гоголевка в свою квартиру в Судже. После этого она с детьми сразу же уехала искать жилье в более безопасном месте. Александр Степанович должен был ждать ее возвращения. Но приехать за ним 7 августа она не смогла — в город никого не пропускали из-за напряженной оперативной обстановки.


«В доме были другие люди, он был не один. Мы сказали ему, что приедем, — только отвезем детей и найдем что-нибудь. Нас просто уже не пустили назад военные. И я тут же начала звонить всем. Он ждал меня, наверное, а я не приехала», — сказала Daily Storm дочь пропавшего Александра Степановича Гусарова.


Солдаты ВСУ опубликовали два ролика с пожилым мужчиной. На первом видео его снимали из окна автомобиля, а второй ролик сделали «эсэсовцы». Увидев первые кадры с отцом, женщина предположила, что он возвращается в свой дом в Гоголевке. Однако после того как в Сети появилось второе видео, она поняла, что ее пожилой отец до дома не дошел:


«Он там на пятаке кружится и никуда не может уйти. Потерялся, но почему — не знаю. Видно, что он совсем уже изможденный, грязный, мокрый. На первом видео он еще нормально выглядит, а на сегодняшнем — просто ужас», — рассказала она.


По ее словам, у 74-летнего Александра Степановича не видит один глаз. Несмотря на это, он всегда оставался бодрым и энергичным. 


«Не то чтобы у него что-то с головой, чтобы он ушел из-за этого. Он здоровый, мы принимаем лекарства. Почему так произошло — я не знаю. Я надеюсь, что он жив все равно, что его спасут. Если бы я могла что-то сделать сейчас…» — поделилась дочь пожилого мужчины. 


Она подала заявки с просьбой помочь найти отца во все ответственные службы еще 7 августа. Однако никто до сих пор не откликнулся по этим заявкам.


Ранее Telegram-каналы сообщили, что видео, на котором ВСУ издеваются над потерявшимся недалеко от Суджи пенсионером, предположительно, было снято 11 августа. В Сети оно появилось 15-го числа. 


В СМИ ранее также раскрыли личность одного из участников травли дедушки. Это 38-летний Василий Данилюк, уроженец Городенки Ивано-Франковской области. В своем городе он работал строителем. 


Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже пообещал пять миллионов рублей за поимку Данилюка и второго участника видео. Его личность пока не раскрыта.


Мы просим всех, кто обладает какой-либо информацией об Александре Степановиче Гусарове, написать на почту: hello@dailystorm.ru

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