Врио министра энергетики Приморья заявила, что отключение электричества не связано с учениями

Отключение электричества в Приморье не связано с учениями энергетиков и диверсиями. Авария произошла из-за «снижения частоты» электросети. Об этом рассказала врио министра энергетики региона Елена Шиш.





«Произошла авария сети ОРУ 500 киловольт на Приморской ГРЭС. Она не связана ни с терактами, ни с учениями, ни с падением опор. Этого ничего не было. Энергосистема Приморского края выделилась на изолированную работу дефицита мощности. Электростанции Приморского края при снижении частоты остановились. Произошло полное погашение. В настоящее время системным оператором принимаются меры по подаче напряжения на шины электростанций для их разворота», — поделилась с Daily Storm Елена Шиш.





По ее словам, на данный момент неизвестно, когда последствия сбоя будут полностью устранены.





«Постепенно будут подстанции набирать напряжение и будут подключаться потребители. Когда именно произойдет полное подключение, — неизвестно», — заявила врио министра энергетики.





Ранее в правительстве Приморского края заявили, что в некоторых районах региона уже начали возвращать свет потребителям. Процесс подключения будет происходить поэтапно.





Местные жители рассказывали в соцсетях, что из-за отключения электричества в городах Приморья перестали работать светофоры, электротранспорт и мобильная связь. Некоторые люди застревали в лифтах и электричках. По данным СМИ, авария затронула около двух миллионов человек.