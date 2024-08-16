Новости
Новости 18+
St
Врио министра энергетики Приморья заявила, что отключение электричества не связано с учениями
18+
Елена Шиш рассказала, что авария произошла из-за технических неполадок на электростанциях Коллаж: Daily Storm
Эксклюзив Общество

Врио министра энергетики Приморья заявила, что отключение электричества не связано с учениями

Елена Шиш рассказала, что авария произошла из-за технических неполадок на электростанциях

Коллаж: Daily Storm

Отключение электричества в Приморье не связано с учениями энергетиков и диверсиями. Авария произошла из-за «снижения частоты» электросети. Об этом рассказала врио министра энергетики региона Елена Шиш.


«Произошла авария сети ОРУ 500 киловольт на Приморской ГРЭС. Она не связана ни с терактами, ни с учениями, ни с падением опор. Этого ничего не было. Энергосистема Приморского края выделилась на изолированную работу дефицита мощности. Электростанции Приморского края при снижении частоты остановились. Произошло полное погашение. В настоящее время системным оператором принимаются меры по подаче напряжения на шины электростанций для их разворота», — поделилась с Daily Storm Елена Шиш.


По ее словам, на данный момент неизвестно, когда последствия сбоя будут полностью устранены.


«Постепенно будут подстанции набирать напряжение и будут подключаться потребители. Когда именно произойдет полное подключение, — неизвестно», — заявила врио министра энергетики.


Ранее в правительстве Приморского края заявили, что в некоторых районах региона уже начали возвращать свет потребителям. Процесс подключения будет происходить поэтапно.


Местные жители рассказывали в соцсетях, что из-за отключения электричества в городах Приморья перестали работать светофоры, электротранспорт и мобильная связь. Некоторые люди застревали в лифтах и электричках. По данным СМИ, авария затронула около двух миллионов человек.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#отключение электричества #блэкаут #приморский край #владивосток
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...