«Он наш герой»: коллеги погибшего в Курской области волонтера поделились своими воспоминаниями о нем

Коллеги и друзья погибшего в Курской области волонтера Давида Соколова рассказали о нем. По их словам, 21-летний парень всегда стремился помогать не только близким, но и всем нуждающимся.





«Для нас всех это стало очень большим ударом. Мы были знакомы, неоднократно виделись, работали вместе. Он очень смелым был, не боялся абсолютно ничего. Даже погиб он, когда перевозил жителей из мест, где идет стрельба. Очень жаль, что такие храбрые люди уходят в совсем юном возрасте. Он показывал и другим волонтерам, и вообще всем людям, что даже в самых тяжелых ситуациях нужно оставаться человеком и протягивать руку помощи нуждающимся», — рассказал Daily Storm Богдан, работавший с погибшим из-за атаки ВСУ Давидом Соколовым. Ему был 21 год.





По его словам, Давид ушел на СВО по собственной инициативе в 18 лет. После демобилизации он посвятил свою жизнь помощи людям.





«Он спас очень много людей, бабушку из Авдеевки вытаскивал. Любил снимать разные ролики, вел свой канал, журналистом тоже был, в общем», — добавил Богдан.





Еще одна знакомая Давида Соколова, Инна, описала его как открытого и доброго человека. Она познакомилась с ним на Всемирном фестивале молодежи в Сочи.





«С первых минут мы нашли общий язык и говорили на абсолютно разные темы. Он поделился своей историей и рассказал о том, как попал на СВО. В день нашего знакомства он сделал нам замечательные фотокарточки, а девчонкам в преддверии 8 Марта подарил шевроны, мы будем хранить их вечно! (На фото). Давид — наш герой! Царствие небесное», — поделилась девушка.





Давид Соколов окончил университет по специальности «политология». Его одногруппник Никита рассказал, что парень уже на первом курсе мечтал стать военным корреспондентом.





«Он был умным, жизнерадостным, имел свою точку зрения на окружающий мир. После нашей службы на СВО я узнал, что он стал волонтером «Народного фронта». Я подумал: «Хорош, значит, начал воплощать свои мечты». Недавно он сказал, что едет в Курскую область снимать материал. Был доволен, что у него такой дальний выезд. Но сегодня, к сожалению, я узнал в интернете, что Давид погиб», — поделился Никита.





Два волонтера «Народного фронта», координатор по СМИ Давид Соколов и медик гуманитарной миссии Молодежного крыла Николай Ковалев, погибли 16 августа от прямого удара ВСУ. Они эвакуировали мирных жителей из приграничных районов Курской области. Еще один один доброволец, Федор, ехавший с ребятами в одном микроавтобусе, был ранен. Он госпитализирован с осколочными ранениями и ожогами.