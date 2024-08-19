Еда — как в ресторане «Глобус», много книг и сна: член СПЧ Мельников рассказал об условиях в спецприемнике для пранкера Била

Член Совета по правам человека при президенте Алексей Мельников вместе с членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марией Ботовой посетили в столичном спецприемнике скандально известного блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль). Недавно его госпитализировали из-за проблем с левой ногой. По словам Мельникова, после операции блогер не жалуется на здоровье и условия содержания.





«Я не видел в жизни его раньше, только по видеороликам. Мне не показалось, что в спецприемнике Бил похудел (так утверждали ранее родные блогера. — Примеч. Daily Storm). Питание там очень хорошее. Еду привозят из столовой. То есть не готовят на месте. Питание в спецприемнике нормированное. Может, для его привычек порции недостаточные. Но это питание, которое полностью соответствует требованиям. И еда реально вкусная! Мы когда к Билу приходили — в тот вечер был плов с курицей. Прям нормальный! Как в [московском ресторане] «Глобусе», — сказал Мельников.





Он отметил, что Бил мало говорил с правозащитниками: «В общении с нами блогер отвечал как в армии — односложно. Воспитанный человек, как мне показалось в разговоре. Он сонный еще, правда, был. Мы были вечером, а не утром. Но что еще делать в спецприемнике, кроме как читать, спать, выходить на прогулку и есть?! Книжки Эдвард читает там. Мы увидели, что все нормально у него».





«Претензий по здоровью, по еде нет. С момента возвращения Била после госпитализации жалоб у сотрудников спецприемника к блогеру тоже нет. Сам Бил, говоря о своем здоровье, был немногословен. Сказал, что все в порядке и дополнительная медицинская помощь ему не требуется. Он с костылями сейчас», — добавил Мельников.





Ранее Никулинский суд Москвы отправил под административный арест Эдварда Била за езду на самокате в форме полицейского. До этого он не залечил до конца ногу. В спецприемнике она стала опухать на месте перелома. Ряд Telegram-каналов и СМИ писали, что якобы блогеру грозит ампутация ноги после заражения крови. Но близкие Била рассказали в его Telegram-канале, что операция прошла успешно и конечность удалось спасти медикам.





В сообщении указывается, что теперь пранкеру предстоят долгое восстановление и лечение: «Согласно практике, подобные травмы затягиваются в течение полугода, так как всю ногу разобрали до деталей, чтобы добраться до очага и устранить проблемы, которые могли довести до полной ампутации».





При этом близкие Била утверждали, ссылаясь на его адвоката, что блогер «по состоянию здоровья сильно потерял в весе, иммунитет на самом низу и внешнее состояние поменялось до неузнаваемости». В посте также же говорится, что Бил после прохождения курса реабилитации «начнет делать первые шаги и фактически заново учиться ходить».





Эдвард Бил ведет YouTube-канал, где выкладывает пранки. У него 6,84 миллиона подписчиков. Ранее Бил также снимал на видео, как разбивал автомобили.





В апреле 2021 года Бил выехал на встречку на Садовом кольце в Москве. Его Audi RS6 врезался в Volkswagen и еще три машины. За рулем Volkswagen находилась сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Машина не принадлежала блогеру, но за ней числилось более 400 превышений скорости за четыре месяца. Кроме того, на Audi RS6 были поддельные номера.





В марте 2022 года суд приговорил Била к одному году и двум месяцам лишения свободы. Также пранкеру запретили управлять транспортными средствами в течение трех лет. Бил полностью признал вину, примирился с Артемовой и погасил весь ущерб (около 11 миллионов рублей). В ноябре 2022 года блогер вышел из колонии.