Жителей Шебекина в Белгородской области атакуют бездомные собаки

После обострения ситуации на границе Белгородской области из города Шебекино стали уезжать люди. Покидая дома, они оставляли питомцев на улице, и те начали сбиваться в стаи. Волонтеры и местные жители рассказали Daily Storm об обстановке в городе и о решении этой проблемы.





«Много раз видел, как собаки кидаются на прохожих, не давая пройти по тротуару. На моих глазах они напали на пожилого человека, который отбился только с посторонней помощью. Когда я проезжал на велосипеде, собаки бросались и приходилось выезжать на автомобильную дорогу», — сказал Daily Storm местный житель, который стал свидетелем нападения собак рядом с городским рынком.





Видео со стаями дворняг на улицах города также появляются в местных пабликах. Например, автор Telegram-канала «Просто Михаил Шебекино» опубликовал ролик, где запечатлены собаки в центре города. В посте он отметил, что люди, уезжая, отпускают своих питомцев на улицу и довольно много животных бегает по городу даже с ошейниками.





«Все упирается в то, что людей на съемные квартиры не берут не то что с собаками, даже с кошками. Поэтому осуждать их за это нельзя. <...> В прошлую эвакуацию Шебекина собаки просто умирали в вольерах, квартирах. Люди их оставляли закрытыми. Не могли даже Росгвардия и «ребята» покормить», — вспоминает руководитель белгородского приюта «Лучик надежды» Наталья Пчелкина.





На данный момент в ее питомнике 378 собак. Большинство — из приграничья Белгородской и Курской областей.





Директор белгородского приюта Ольга Ургант помогает волонтерам из Шебекина собирать корм для животных: «Народа, который туда возвращается по каким-то делам, все меньше и меньше, поэтому передавать туда гуманитарную помощь — это целая проблема. <...> Как продукты и товары первой необходимости доставляют в населенные районы, так и для собак. Тот же самый «Народный фронт», но собачий».





«Стаи мигрируют по Шебекину и округу в поисках еды, а мы мигрируем по Шебекину и округу в поисках людей, которые остались подкармливать собак», — говорит Ольга.





Ирина Харитонова — руководитель приюта для собак «Ангел» в Шебекине. На его попечении 170 четвероногих. С начала специальной военной операции она дважды сменила место жительства, а вместе с тем и перевозила питомцев.





Она считает, что уличных псов нужно стерилизовать, чтобы предотвратить их дальнейшее размножение. Раньше с этим помогали службы по отлову бездомных животных, но сейчас ситуация другая: «Были контракты заключены с приютами: стерилизовали, прививали и обратно выпускали. Сейчас я не думаю, что кто-то ездит, потому что там обстреливают с дронов. Там очень страшно».





«У нас не хватает приютов. Частные передержки уже все забиты полностью. Люди просто не знают, куда их брать», — отмечает она. Другие собеседники Daily Storm подтвердили, что сейчас приюты для животных забиты.





Ирина Харитонова уверена, что с проблемой бездомных животных помочь могут только местные власти: «Нужны какие-то приюты, какие-то ангары, чтобы размещали собак. Нанимать волонтеров, чтобы они ухаживали за ними, кормили».





12 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил Владимиру Путину, что порядка 50-70% жителей Шебекина покинули город.





16 августа решением Оперативного штаба Белгородской области для жителей части города Шебекино, сел Муром и Таволжанка на ближайшие три месяца введена мера поддержки: они могут или переехать в пункты временного размещения, или получить частичную компенсацию за аренду жилья в Белгородской области. Это 20 тысяч рублей в месяц для обычной и 40 тысяч рублей — для многодетной семьи.