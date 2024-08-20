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Желто-голубая афиша концерта Валерии вызвала бурное обсуждение в Сети
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Иосиф Пригожин объяснил неожиданную цветовую гамму Коллаж: Daily Storm
Общество

Желто-голубая афиша концерта Валерии вызвала бурное обсуждение в Сети

Иосиф Пригожин объяснил неожиданную цветовую гамму

Коллаж: Daily Storm

Цветовая гамма афиши концерта Валерии попала под пристальный взгляд пользователей рунета и депутата Яны Лантратовой. Дело в том, что цвета на фотографии сильно напоминают стилистику украинского флага. Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с Daily Storm с улыбкой опроверг украинский след, объяснив все игрой света и печатного станка. По его словам, никаких скрытых посланий за этим нет — просто маленькие капризы цветопередачи.


«А что там не так с цветовой гаммой? Валерия сидит и сочиняет афиши, что ли? Мы точно к этому никакого отношения не имеем. Во-первых, я не знаю, где вы нашли голубой цвет. В оригинале он другой. Да даже если бы это было не так, что за приватизация цвета, нам что, от этих цветов вообще отказаться? Мы их подарили, что ли?» — высказался Daily Storm Иосиф Пригожин.


По словам мужа певицы, цветопередача при печати может искажаться. А еще влияет то, как падает свет, в какое время дня и на какую камеру сделана фотография.


«Никакого скрытого смысла тут точно нет», — добавил муж и продюсер певицы.


Валерия недавно выступала на федеральном канале и была в синем платье, сообщает продюсер. Никто не мог предвидеть, что фон сделают желтым.


«Мы это никак не контролируем. И что теперь? У Валерии шикарные голубые глаза, синего цвета платье, и что в этом такого?» — удивился Иосиф Пригожин.


Сольный концерт певицы «Трибьют Валерии» состоится в Москве 3 октября.

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#иосиф пригожин #валерия #афиша
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