Жители Белгородской области заявили о несправедливом распределении помощи в рамках режима ЧС федерального уровня

Жители Белгородской области пожаловались на несправедливое распределение поддержки в рамках введенного режима ЧС. Они рассказали, что в Шебекинском городском округе помогут лишь части жителей райцентра и жителям двух сел.





«Как можно отделить половину города Шебекино и близлежащие села? Мы про Нежеголь, Ржевку. Люди ведь работают, закупают продукты в Шебекино! И точно так же подвергают свои жизни опасности! Неужели им не положена помощь от государства, чтобы они тоже могли выехать в безопасное место?» — написал один из пользователей VK под постом губернатора Вячеслава Гладкова.





В перечне на поддержку оказалось более двух десятков улиц города Шебекино, а также села Муром и Новая Таволжанка. Администрация городского округа и оперативный штаб Белгородской области объяснили в соцсетях, что список опасных зон составлен на основе тепловой карты обстрелов. В то же время любой житель Шебекино может обратиться за размещением в ПВР.





Недовольные пользователи в комментариях под постами властей упоминали села, жителям которых также требуются компенсации. Среди них Вознесеновка, Ржевка и Нежеголь.





В отчетах Вячеслава Гладкова об обстрелах с 5 по 18 августа 2024 года село Нежеголь упоминалось шесть раз, а вот Ржевка и Вознесеновка по одному разу. Однако все три населенных пункта находятся менее чем в километре друг от друга и к границе (Вознесеновка — в семи километрах Нежеголь и Ржевка — в восьми километрах). При этом фигурирующее в списках на поддержку село Муром упоминалось пять раз, а Новая Таволжанка — девять.





23 пользователя, которые оставили комментарии под постами властей, отказались общаться с журналистами под различными предлогами либо проигнорировали вопросы издания. Daily Storm направил запрос в правительство региона.





Ранее сообщалось, что меры поддержки предполагают компенсацию за аренду жилья: 20 тысяч рублей в месяц на семью и 40 тысяч рублей — для многодетных.