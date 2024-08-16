В Белгородской области закрывают въезд в пять населенных пунктов, а их жителей временно отселят

Жителей пяти населенных пунктов отселят в безопасные места, а въезд в их поселки и села закроют. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. Решение вступает в силу с 19 августа.





Речь идет о селах Новопетровка (Валуйский округ) и Новостроевка-Вторая, а также о поселках Совхозном, Доброполье и Казачок (Грайворонский округ).





Кроме того, власти закрывают въезд в село Колотиловка в Краснояружском районе, каждому прописанному там жителю выплатят по 15 тысяч рублей.





Также Гладков сообщил, что в Белгородской области изменились меры поддержки, выплачиваемые пострадавшим в результате атак ВСУ. Единовременная выплата пострадавшим жителям теперь составляет 15 тысяч рублей (было 10 тысяч рублей).





По словам губернатора, единовременное пособие членам семей погибших мирных жителей теперь составит три миллиона рублей. Частичная компенсация за аренду жилья тем, чьи дома разрушены или непригодны для проживания, — 20 тысяч рублей в месяц (40 тысяч рублей для многодетных семей).