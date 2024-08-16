ТАСС: СК возбудил дело по статье о реабилитации нацизма и убийстве после исчезновения пенсионера в Курской области

Военные следователи возбудили дело по факту реабилитации нацизма и безвестного исчезновения жителя Курской области, а также об убийстве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ.





«В связи с безвестным отсутствием мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ («Убийство), которое соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом», — указали в ведомстве.





В ходе предварительного следствия была установлена личность пожилого мужчины, над которым издевались военнослужащие ВСУ, подчеркнули в ведомстве. Были допрошены его родственники.