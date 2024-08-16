Минюст объявил иноагентами Telegram-каналы BRIEF, «Незыгарь» и «Сирена»

В Минюсте уточнили, что Telegram-канал BRIEF «принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», а также «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ».





Также указано, что журналист Ренат Давлетгильдеев «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».





По данным ведомства, он «участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранным СМИ, осуществлял пропаганду ЛГБТ*-отношений».





Основатель сети магазинов ZENDEN Андрей Павлов «принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике», сообщается на сайте Минюста.





* «Международное ЛГБТ-движение» решением Верховного суда РФ признано экстремистским, его деятельность на территории России запрещена.