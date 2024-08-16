Марию Певчих и Киру Ярмыш внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов Киру Ярмыш и Марию Певчих (признаны Минюстом РФ иноагентами). Об этом сообщается на сайте ведомства.





Также в перечень внесены иностранные наемники националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Матиас Густавссон, Векослав Пребег и Джон Хардинг, а также адвокаты Александр Федулов и Ольга Михайлова.





Басманный суд Москвы в январе заочно арестовал четырех признанных в РФ иноагентами сотрудников ФБК* — Марию Певчих, Дмитрия Низовцева, Киру Ярмыш и Анну Бирюкову.





11 июля в перечень террористов и экстремистов была внесена Юлия Навальная — вдова оппозиционера Алексея Навального.





9 июля Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Навальную на два месяца по обвинению в участии в экстремистском сообществе. Она скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем ее объявили в розыск, заявили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.





*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистской организацией в РФ по решению суда.