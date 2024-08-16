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ВС РФ заняли село Сергеевка в ДНР
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Населенный пункт находится в 15 километрах от Покровска undefined
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ВС РФ заняли село Сергеевка в ДНР

Населенный пункт находится в 15 километрах от Покровска

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Сергеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом информирует Минобороны РФ. 

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В ведомстве указали, что это произошло благодаря «активным действиям подразделений группировки войск «Центр». 


Также Российская армия нанесла поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны, отчитались в министерстве. 


Было отражено 20 контратак подразделений противника, добавили в пресс-службе военного ведомства. 

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