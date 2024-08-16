ВС РФ заняли село Сергеевка в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Сергеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом информирует Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что это произошло благодаря «активным действиям подразделений группировки войск «Центр».
Также Российская армия нанесла поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны, отчитались в министерстве.
Было отражено 20 контратак подразделений противника, добавили в пресс-службе военного ведомства.