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Силы ПВО отразили удары 12 ATACMS, которые пытались атаковать Крымский мост
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Все ракеты были сбиты undefined
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Силы ПВО отразили удары 12 ATACMS, которые пытались атаковать Крымский мост

Все ракеты были сбиты

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 16 августа отразили групповой удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крымскому мосту, совершенный 12 тактическими ракетами ATACMS. Об этом отчитались в Минобороны РФ.


Все ракеты были уничтожены, заявило ведомство.


4 августа ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он рассказывал, что это были восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow.


По его словам, удары пришлись по складским помещениям, где находились цистерны с топливом, и по частному сектору.

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