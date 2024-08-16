Силы ПВО отразили удары 12 ATACMS, которые пытались атаковать Крымский мост

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 16 августа отразили групповой удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крымскому мосту, совершенный 12 тактическими ракетами ATACMS. Об этом отчитались в Минобороны РФ.





Все ракеты были уничтожены, заявило ведомство.





4 августа ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он рассказывал, что это были восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow.





По его словам, удары пришлись по складским помещениям, где находились цистерны с топливом, и по частному сектору.