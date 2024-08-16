В Минобороны РФ сообщили, что у берегов Крыма уничтожены пять украинских безэкипажных катеров

С вертолетов по катерам было нанесено несколько ударов. Как пояснили в ведомстве, применялись Ми-8 и Ка-29 морской авиации Черноморского флота.





Катера следовали в направлении Крымского полуострова, подчеркнули в оборонном ведомстве.





В ночь на 9 августа в акватории Черного моря были уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших также в направлении Крыма, заявили тогда в Минобороны.