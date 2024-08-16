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В Минобороны РФ сообщили, что у берегов Крыма уничтожены пять украинских безэкипажных катеров
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Для ударов по целям использовались вертолеты Ми-8 и Ка-29 undefined
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В Минобороны РФ сообщили, что у берегов Крыма уничтожены пять украинских безэкипажных катеров

Для ударов по целям использовались вертолеты Ми-8 и Ка-29

Пять безэкипажных катеров ВМС Украины были уничтожены у берегов Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. 

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С вертолетов по катерам было нанесено несколько ударов. Как пояснили в ведомстве, применялись Ми-8 и Ка-29 морской авиации Черноморского флота. 


Катера следовали в направлении Крымского полуострова, подчеркнули в оборонном ведомстве.


В ночь на 9 августа в акватории Черного моря были уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших также в направлении Крыма, заявили тогда в Минобороны. 

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