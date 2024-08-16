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Власти Казахстана заявили, что не станут «слепо следовать» санкциям против России
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Ранее некоторые компании в республике подпали под ограничения США undefined
Новости

Власти Казахстана заявили, что не станут «слепо следовать» санкциям против России

Ранее некоторые компании в республике подпали под ограничения США

Казахстан не намерен «слепо следовать» антироссийским санкциям, в особенности если они затрагивают интересы казахстанских компаний. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя премьер-министра страны, министра торговли и интеграции Серика Жумангарина. 


По его информации, Казахстан не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников, которые якобы могут иметь двойное назначение. Жумангарин пояснил, что местный завод производит их по спецификации, которая традиционно используется только в Восточной Европе и странах бывшего СССР. 


«Мы не допустим, чтобы нашим производителям запретили торговлю», 

добавил он. 

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Однако вице-премьер заявил, что страна все равно продолжит соблюдать основные ограничения, поскольку «не выдержит» прямых санкций Запада. Он рассказал, что ранее добавленные в «черный список» США казахстанские компании уже находятся в процессе закрытия.

#казахстан #санкции против россии #промышленность
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