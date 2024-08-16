Власти Казахстана заявили, что не станут «слепо следовать» санкциям против России

Казахстан не намерен «слепо следовать» антироссийским санкциям, в особенности если они затрагивают интересы казахстанских компаний. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя премьер-министра страны, министра торговли и интеграции Серика Жумангарина.





По его информации, Казахстан не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников, которые якобы могут иметь двойное назначение. Жумангарин пояснил, что местный завод производит их по спецификации, которая традиционно используется только в Восточной Европе и странах бывшего СССР.





«Мы не допустим, чтобы нашим производителям запретили торговлю», —

добавил он.