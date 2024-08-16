В Белгородской области сделали бесплатными мобильную связь и интернет

Бесплатно можно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять SMS, подчеркнули в министерстве. Входящие звонки также будут бесплатными.





Эти меры распространятся на Белгородский, Борисовский, Вейделевский, Краснояружский и Ровеньский районы, а также на Волоконовский, Грайворонский и Шебекинский городские округа.





15 августа обстановка в Белгородской области была признана чрезвычайной ситуацией федерального характера, сообщило МЧС.