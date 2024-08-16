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В Белгородской области сделали бесплатными мобильную связь и интернет
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Ранее там ввели режим ЧС федерального значения undefined
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В Белгородской области сделали бесплатными мобильную связь и интернет

Ранее там ввели режим ЧС федерального значения

В связи с введением режима ЧС федерального уровня с 16 августа в девяти районах Белгородской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при отрицательном балансе. Об этом сообщает Минцифры России. 

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Бесплатно можно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять SMS, подчеркнули в министерстве. Входящие звонки также будут бесплатными.


Эти меры распространятся на Белгородский, Борисовский, Вейделевский, Краснояружский и Ровеньский районы, а также на Волоконовский, Грайворонский и Шебекинский городские округа. 


15 августа обстановка в Белгородской области была признана чрезвычайной ситуацией федерального характера, сообщило МЧС.

Для жителей восьми районов Курской области связь и мобильный интернет будут бесплатными до отмены режима ЧС

Звонки доступны даже при минусовом балансе, рассказали в Минцифры 9 августа 2024
Dailystorm - Для жителей восьми районов Курской области связь и мобильный интернет будут бесплатными до отмены режима ЧС
#мобильная связь #белгородская область #интернет #режим чс
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