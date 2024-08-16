В Белгородской области сделали бесплатными мобильную связь и интернет

В связи с введением режима ЧС федерального уровня с 16 августа в девяти районах Белгородской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при отрицательном балансе. Об этом сообщает Минцифры России.
Бесплатно можно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять SMS, подчеркнули в министерстве. Входящие звонки также будут бесплатными.
Эти меры распространятся на Белгородский, Борисовский, Вейделевский, Краснояружский и Ровеньский районы, а также на Волоконовский, Грайворонский и Шебекинский городские округа.
15 августа обстановка в Белгородской области была признана чрезвычайной ситуацией федерального характера, сообщило МЧС.