Скончался один из пилотов самолета Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области

По словам губернатора, работы на месте крушения военного самолета продолжались всю ночь. Он указал, что «одного из пилотов спасти не удалось» и выразил соболезнования родным и близким погибшего летчика.





По словам Кобзева, другие пилоты находятся в больнице с травмами различной степени тяжести. Специалисты выясняют причину произошедшего.





Самолет совершал плановый полет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. В Минобороны отметили, что бомбардировщик упал в безлюдной местности и на земле никаких разрушений нет.





Бомбардировщик вылетел с авиабазы Белая в Усольском районе Иркутской области. На базе дислоцирован авиационный полк, имеющий на вооружении именно Ту-22М3. Самолет упал в десятках километрах от базы, в районе поселка Михайловка, уточнил «Коммерсантъ».