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Скончался один из пилотов самолета Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области
18+
Три других члена экипажа находятся в больнице undefined
Новости

Скончался один из пилотов самолета Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области

Три других члена экипажа находятся в больнице

Скончался один из пилотов военного самолета Ту-22М3, который 15 августа потерпел крушение в Иркутской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев.

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По словам губернатора, работы на месте крушения военного самолета продолжались всю ночь. Он указал, что «одного из пилотов спасти не удалось» и выразил соболезнования родным и близким погибшего летчика. 


По словам Кобзева, другие пилоты находятся в больнице с травмами различной степени тяжести. Специалисты выясняют причину произошедшего.


Самолет совершал плановый полет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. В Минобороны отметили, что бомбардировщик упал в безлюдной местности и на земле никаких разрушений нет.


Бомбардировщик вылетел с авиабазы Белая в Усольском районе Иркутской области. На базе дислоцирован авиационный полк, имеющий на вооружении именно Ту-22М3. Самолет упал в десятках километрах от базы, в районе поселка Михайловка, уточнил «Коммерсантъ».

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