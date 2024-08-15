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Суд продлил арест журналисту Sota.Vision
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Его обвиняют в участии в экстремистском сообществе undefined
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Суд продлил арест журналисту Sota.Vision

Его обвиняют в участии в экстремистском сообществе

Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналисту издания Sota.Vision (организация, выполняющая функции иностранного агента в России) Артему Кригеру (внесен в список террористов и экстремистов) до 3 ноября, пишут РИА Новости.

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Кригера обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Как заявляла Sota.Vision, Кригера обвиняют в сотрудничестве с ФБК (организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская). В издании уточнили, что он не сотрудничал с этой организацией, чтобы не подвергать рискам себя и своих коллег.

В июне Артем Кригер был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее сообщалось, что другого журналиста Sota.Vision, Тимофея Илюшина, задержали за видеосъемку военных объектов Приднестровья.

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