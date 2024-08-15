Суд продлил арест журналисту Sota.Vision

Как заявляла Sota.Vision, Кригера обвиняют в сотрудничестве с ФБК (организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская). В издании уточнили, что он не сотрудничал с этой организацией, чтобы не подвергать рискам себя и своих коллег.