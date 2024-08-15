Суд продлил арест журналисту Sota.Vision

Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналисту издания Sota.Vision (организация, выполняющая функции иностранного агента в России) Артему Кригеру (внесен в список террористов и экстремистов) до 3 ноября, пишут РИА Новости.
Кригера обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.
Как заявляла Sota.Vision, Кригера обвиняют в сотрудничестве с ФБК (организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская). В издании уточнили, что он не сотрудничал с этой организацией, чтобы не подвергать рискам себя и своих коллег.
В июне Артем Кригер был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Ранее сообщалось, что другого журналиста Sota.Vision, Тимофея Илюшина, задержали за видеосъемку военных объектов Приднестровья.