В России создали координационный совет по безопасности приграничья

В России создали координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных районов. Заседание совета провел министр обороны Андрей Белоусов, сообщили в Минобороны.
Совет будет решать вопросы безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей. Его цель — обеспечение вооружением российских войск, защищающих границу.
Кроме того, совет будет обеспечивать инженерное обустройство регионов, заниматься военно-медицинскими поставками, помогать гражданским властям эвакуировать население, а также налаживать информирование и обеспечивать защиту гражданского населения и инфраструктуры.
По итогам заседания в Минобороны добавили, что совет будет регулировать межведомственное взаимодействие и наращивать войска при угрозе прорыва границы.
Однако новый орган не подменяет собой оперативное управление действиями войск, подчеркнул Белоусов. Это остается задачей командования группировки «Север», а также Генерального штаба.
Координационный совет по безопасности приграничья будет собираться не реже одного раза в неделю.