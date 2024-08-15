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В России создали координационный совет по безопасности приграничья
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Заседание совета провел министр обороны Андрей Белоусов undefined
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В России создали координационный совет по безопасности приграничья

Заседание совета провел министр обороны Андрей Белоусов

В России создали координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных районов. Заседание совета провел министр обороны Андрей Белоусов, сообщили в Минобороны.

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Совет будет решать вопросы безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей. Его цель — обеспечение вооружением российских войск, защищающих границу.

Кроме того, совет будет обеспечивать инженерное обустройство регионов, заниматься военно-медицинскими поставками, помогать гражданским властям эвакуировать население, а также налаживать информирование и обеспечивать защиту гражданского населения и инфраструктуры.

По итогам заседания в Минобороны добавили, что совет будет регулировать межведомственное взаимодействие и наращивать войска при угрозе прорыва границы.

Однако новый орган не подменяет собой оперативное управление действиями войск, подчеркнул Белоусов. Это остается задачей командования группировки «Север», а также Генерального штаба.

Координационный совет по безопасности приграничья будет собираться не реже одного раза в неделю.

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