Более 540 человек погибли с начала года от оспы обезьян в Конго

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус указал на то, что наибольшая опасность грозит Европе. В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний в свою очередь заверили, что следят за вспышкой вируса и работают с региональными партнерами над оценкой угрозы этого заболевания для стран ЕС.