Более 540 человек погибли с начала года от оспы обезьян в Конго

В Демократической Республике Конго от оспы обезьян погибли более 540 человек с начала 2024 года, сообщил министр здравоохранения страны Самуэль Роджер Камба в соцсети Х (заблокирована в РФ).
В видеообращении министр заявил, что с начала года в Конго было зарегистрировано 15 664 случая заболевания оспой обезьян и 548 связанных с этим смертей.
Всемирная организации здравоохранения отметила, что вспышка оспы обезьян в Африке представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения и имеет международное значение, передает РИА Новости.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус указал на то, что наибольшая опасность грозит Европе. В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний в свою очередь заверили, что следят за вспышкой вируса и работают с региональными партнерами над оценкой угрозы этого заболевания для стран ЕС.
России распространение оспы обезьян не угрожает. В РФ имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус, прокомментировал Роспотребнадзор.
В июле глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что вспышка оспы обезьян в мире продолжается с 2022 года, она связана с завозом болезни в 116 стран, где ранее ее не было.