ВСУ не смогут провести референдум о присоединении Курской области к Украине. Об этом Daily Storm сказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.





«Это нереально вообще, потому что территорию Курской области они заняли где-то от 12 до 17 километров. Это приграничные районы. Сейчас уже выдвинулись резервы и в ближайшее время противника оттуда выбьют. Что они там создают какие-то комендатуры — это не поможет», — считает Соболев.





Депутат сравнил появление «украинской комендатуры» в Курской области с действиями нацистов в Великую Отечественную войну.





«Как немцы в свое время делали на оккупированных территориях и называли это комендатурой — вот они так же. Но это в принципе смешно», — заявил Виктор Соболев.





15 августа главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский на Ставке верховного главнокомандующего заявил о создании украинской «военной комендатуры» на территории Курской области. Структуру возглавил генерал-майор Эдуард Москалев. По словам Сырского, «комендатура» необходима «для поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях».