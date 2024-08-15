Новости
Новости 18+
St
Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области
18+
Экипаж успел катапультироваться undefined
Новости

Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области

Экипаж успел катапультироваться

В Иркутской области потерпел крушение бомбардировшик Ту-22М3. Экипаж успел катапультироваться, сообщило Минобороны.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

На борту находились четыре человека — всех нашли живыми, сообщил губернатор Игорь Кобзев. По его словам, двое пилотов находятся в удовлетворительном состоянии, состояние еще двоих уточняется. Губернатор уточнил, что бомбардировщик упал в Черемховском районе к северо-западу от Иркутска.

Самолет совершал плановый полет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. В Минобороны отметили, что бомбардировщик упал в безлюдной местности и на земле никаких разрушений нет.

Бомбардировщик вылетел с авиабазы Белая в Усольском районе Иркутской области. На базе дислоцирован авиационный полк, имеющий на вооружении именно Ту-22М3. Самолет упал в десятках километрах от базы, в районе поселка Михайловка, уточнил «Коммерсантъ».

#крушение #иркутская область #самолет
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...