Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области

В Иркутской области потерпел крушение бомбардировшик Ту-22М3. Экипаж успел катапультироваться, сообщило Минобороны.
На борту находились четыре человека — всех нашли живыми, сообщил губернатор Игорь Кобзев. По его словам, двое пилотов находятся в удовлетворительном состоянии, состояние еще двоих уточняется. Губернатор уточнил, что бомбардировщик упал в Черемховском районе к северо-западу от Иркутска.
Самолет совершал плановый полет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. В Минобороны отметили, что бомбардировщик упал в безлюдной местности и на земле никаких разрушений нет.
Бомбардировщик вылетел с авиабазы Белая в Усольском районе Иркутской области. На базе дислоцирован авиационный полк, имеющий на вооружении именно Ту-22М3. Самолет упал в десятках километрах от базы, в районе поселка Михайловка, уточнил «Коммерсантъ».