Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области

На борту находились четыре человека — всех нашли живыми, сообщил губернатор Игорь Кобзев. По его словам, двое пилотов находятся в удовлетворительном состоянии, состояние еще двоих уточняется. Губернатор уточнил, что бомбардировщик упал в Черемховском районе к северо-западу от Иркутска.