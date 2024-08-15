Россия и Украина ведут переговоры об обмене пленными, захваченными в Курской области

Взятые в плен в Курской области российские военные, вероятно, усилят призывы Киева к проведению масштабного обмена, отмечает FT. Минобороны РФ о взятых в плен российских военных не сообщало, но 14 августа отметило, что в России в плену находятся 18 украинских военных.