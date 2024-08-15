Россия и Украина ведут переговоры об обмене пленными, захваченными в Курской области

Россия и Украина начали переговоры об обмене военными, которые были захвачены в плен в Курской области. Точное число пленных неизвестно.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что обсуждал тему военнопленных в Курской области со своей российской коллегой Татьяной Москальковой, пишет британская газета The Financial Times (FT).
Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило изданию, что ведет диалог с Россией по обмену пленными. Москалькова о дискуссиях по обмену пленными не заявляла.
Взятые в плен в Курской области российские военные, вероятно, усилят призывы Киева к проведению масштабного обмена, отмечает FT. Минобороны РФ о взятых в плен российских военных не сообщало, но 14 августа отметило, что в России в плену находятся 18 украинских военных.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что в результате «неравного боя» в плен попали пять бойцов полка «Ахмат-Чечня».
Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 17 июля. Он проходил по формуле «95 на 95».