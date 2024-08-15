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Депутат Госдумы Останина попросила Мишустина и Мантурова изменить порядок выплат пострадавшим в Курской области
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Она посетила ПВР «Мечта», где находятся 100 переселенцев undefined
Новости

Депутат Госдумы Останина попросила Мишустина и Мантурова изменить порядок выплат пострадавшим в Курской области

Она посетила ПВР «Мечта», где находятся 100 переселенцев

Депутат Госдумы и председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина попросила председателя правительства Михаила Мишустина и его первого заместителя Дениса Мантурова изменить порядок выплат жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов.

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В письме к Мантурову она отметила, что денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей предоставляется жителям Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов, а также городов Льгова и Рыльска. Однако город Курчатов и Курчатовский район также оказались в зоне боевых действий, но их жители выплаты не получат.

Останина попросила Мантурова выполнить обязательства перед всеми нуждающимися жителями Курской области, а не только перед теми, чьи районы попали в список.

К Мишустину Останина обратилась с просьбой изменить порядок получения «единого пособия» семьями и исключить такой критерий, как подтвержденный доход семьи за последние 12 месяцев. Также она обратила внимание на то, что необходимо увеличить среднедушевой доход семей из Курской области и других регионов, подвергшихся атаке ВСУ, до двух прожиточных минимумов.

Также Останина сообщила, что 14 августа она посетила ПВР «Мечта», где в настоящее время находятся 100 переселенцев из Курской области. Из них 22 ребенка проживают там без родителей.

Останина рассказала, что все переселенцы обеспечены полноценным питанием и предметами первой необходимости. Дети смогли быстро адаптироваться, с ними работают аниматоры.

#выплаты #курская область #останина
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