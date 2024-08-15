Депутат Госдумы Останина попросила Мишустина и Мантурова изменить порядок выплат пострадавшим в Курской области

В письме к Мантурову она отметила, что денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей предоставляется жителям Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов, а также городов Льгова и Рыльска. Однако город Курчатов и Курчатовский район также оказались в зоне боевых действий, но их жители выплаты не получат.