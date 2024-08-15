Украина создала «военную комендатуру» в Курской области

По данным портала «Трибунал», Эдуард Москалев с 2014 года принимает участие в боевых действиях в Донбассе. В марте 2022 года президент Украины Зеленский назначил его командующим операцией объединенных сил (ООС), а в феврале 2023 года Москалева с этой должности сняли.