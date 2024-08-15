Украина создала «военную комендатуру» в Курской области

В Курской области Украина создала «военную комендатуру», заявил главком ВСУ Александр Сырский на Ставке верховного главнокомандующего. Структуру возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.
Сырский сообщил, что «комендатура» необходима «для поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях».
По данным портала «Трибунал», Эдуард Москалев с 2014 года принимает участие в боевых действиях в Донбассе. В марте 2022 года президент Украины Зеленский назначил его командующим операцией объединенных сил (ООС), а в феврале 2023 года Москалева с этой должности сняли.
Накануне, 14 августа, вице-премьер Украины — министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила, что Киев планирует создать «зону безопасности» для обеспечения защиты приграничных областей Украины. По ее словам, власти страны рассматривают возможность создания «гуманитарных коридоров».