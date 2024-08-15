Новости
Новости 18+
St
Более 720 человек эвакуировали в Курской области за сутки
18+
Эвакуация жителей приграничья продолжается undefined
Новости

Более 720 человек эвакуировали в Курской области за сутки

Эвакуация жителей приграничья продолжается

За сутки в Курской области были эвакуированы более 720 человек. В 14 регионах развернуто 177 пунктов временного размещения. В них находятся примерно 9,5 тысяч человек, из которых более 2,5 тысяч детей, сообщает МЧС.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Кроме того, принимать эвакуированных готовы еще более 470 ПВР. В них поместится свыше 36 тысяч человек.

Ведомство с другими службами продолжает эвакуировать жителей приграничных районов Курской области. Пиротехнический отряд МЧС очищает территорию от снарядов.

За прошедшие сутки в Курскую область девятью колоннами было доставлено более 360 тонн гуманитарного груза. Всего в область прибыло свыше 1300 тонн гумпомощи.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального значения.

#эвакуация #курская область #мчс
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...