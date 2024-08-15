Более 720 человек эвакуировали в Курской области за сутки

За сутки в Курской области были эвакуированы более 720 человек. В 14 регионах развернуто 177 пунктов временного размещения. В них находятся примерно 9,5 тысяч человек, из которых более 2,5 тысяч детей, сообщает МЧС.
Кроме того, принимать эвакуированных готовы еще более 470 ПВР. В них поместится свыше 36 тысяч человек.
Ведомство с другими службами продолжает эвакуировать жителей приграничных районов Курской области. Пиротехнический отряд МЧС очищает территорию от снарядов.
За прошедшие сутки в Курскую область девятью колоннами было доставлено более 360 тонн гуманитарного груза. Всего в область прибыло свыше 1300 тонн гумпомощи.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального значения.