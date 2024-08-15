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Ксению Карелину приговорили к 12 годам тюрьмы из-за доната в 52 доллара в украинский фонд
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Гражданке РФ и США также назначили штраф в 300 тысяч рублей undefined
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Ксению Карелину приговорили к 12 годам тюрьмы из-за доната в 52 доллара в украинский фонд

Гражданке РФ и США также назначили штраф в 300 тысяч рублей

Гражданку России и США 33-летнюю Ксению Карелину Свердловский областной суд приговорил к 12 годам колонии. Ее признали виновной в госизмене за перевод денег украинской армии. Также Карелиной назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.

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Ксения Карелина призналась в том, что она собирала и переводила в украинско-американские организации деньги, которые направлялись на приобретение Вооруженными силами Украины экипировки, средств поражения и боеприпасов, предметов тактической медицины.

Она как минимум перевела в украинский фонд Razom for Ukraine 52 доллара, сообщает URA.RU.

Карелина была задержана в аэропорту Екатеринбурга в феврале 2024 года, куда она прилетела из Лос-Анджелеса. Ее обвинили в сборе денежных средств для Украины и заключили под стражу.

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