Ксению Карелину приговорили к 12 годам тюрьмы из-за доната в 52 доллара в украинский фонд

Гражданку России и США 33-летнюю Ксению Карелину Свердловский областной суд приговорил к 12 годам колонии. Ее признали виновной в госизмене за перевод денег украинской армии. Также Карелиной назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.
Ксения Карелина призналась в том, что она собирала и переводила в украинско-американские организации деньги, которые направлялись на приобретение Вооруженными силами Украины экипировки, средств поражения и боеприпасов, предметов тактической медицины.
Она как минимум перевела в украинский фонд Razom for Ukraine 52 доллара, сообщает URA.RU.
Карелина была задержана в аэропорту Екатеринбурга в феврале 2024 года, куда она прилетела из Лос-Анджелеса. Ее обвинили в сборе денежных средств для Украины и заключили под стражу.