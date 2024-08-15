В Москве 23 августа пройдет тестирование онлайн- и офлайн-голосования

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалев отметил, что в день тестового голосования будут доступны все три способа: онлайн по ссылке elec.mos.ru и на участках через терминал электронного голосования или с помощью бумажных бюллетеней.