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В Москве 23 августа пройдет тестирование онлайн- и офлайн-голосования
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Москвичи смогут попробовать все три способа проголосовать undefined
Новости

В Москве 23 августа пройдет тестирование онлайн- и офлайн-голосования

Москвичи смогут попробовать все три способа проголосовать

Тестовое голосование онлайн и на участках пройдет в Москве 23 августа, чтобы проверить работу систем, задействованных в проведении выборов. Это нужно для того, чтобы на выборах депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов избежать непредвиденных сбоев.

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В тестовом голосовании смогут принять участие совершеннолетние москвичи с активным избирательным правом и постоянной регистрацией в Москве.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалев отметил, что в день тестового голосования будут доступны все три способа: онлайн по ссылке elec.mos.ru и на участках через терминал электронного голосования или с помощью бумажных бюллетеней.

В качестве темы голосования выберут наиболее популярный и актуальный для жителей Москвы вопрос. Среди предложений несколько раз встречалась тема решения проблемы безнадзорных животных.

Проведение тестирования голосования повышает вовлечение москвичей в избирательный процесс, подчеркнул заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. По его мнению, голосование с использованием всех существующих возможностей позволяет обеспечить высокую степень открытости и легитимности выборов.

Тестирование голосования онлайн и офлайн позволит членам Общественного штаба вновь отработать свои действия на участках и проверить организацию тестового голосования на местах, добавил Вадим Ковалев.

#выборы 2024 #голосование #тестирование
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