В Подмосковье загорелся бывший Ухтомский завод

На бывшем Ухтомском заводе в Люберцах начался пожар. По последним данным, площадь возгорания достигла 3,5 тысячи квадратных метра. К тушению привлекли 80 человек и 24 единицы техники, а также два вертолета, сообщает МЧС.
По информации ведомства, в результате пожара никто не пострадал. Тушение осложняется высокой горючестью материалов, а также сильным ветром.
В настоящее время завод сельхозмашин имени Ухтомского в Люберцах не работает. Его помещения сдаются частным фирмам. Пожар начался на производстве декораций, пишет ТАСС.