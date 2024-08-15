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В Подмосковье загорелся бывший Ухтомский завод
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Пожар на заводе в Люберцах тушат с помощью вертолетов undefined
Новости

В Подмосковье загорелся бывший Ухтомский завод

Пожар на заводе в Люберцах тушат с помощью вертолетов

На бывшем Ухтомском заводе в Люберцах начался пожар. По последним данным, площадь возгорания достигла 3,5 тысячи квадратных метра. К тушению привлекли 80 человек и 24 единицы техники, а также два вертолета, сообщает МЧС.

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По информации ведомства, в результате пожара никто не пострадал. Тушение осложняется высокой горючестью материалов, а также сильным ветром.

В настоящее время завод сельхозмашин имени Ухтомского в Люберцах не работает. Его помещения сдаются частным фирмам. Пожар начался на производстве декораций, пишет ТАСС.

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