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Двое сторонников массовых убийств планировали подорвать здание МВД
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Они подготовили коктейли Молотова и взрывное устройство undefined
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Двое сторонников массовых убийств планировали подорвать здание МВД

Они подготовили коктейли Молотова и взрывное устройство

Два жителя Тюменской области задержаны за подготовку теракта. Они планировали подорвать самодельное взрывное устройство на объекте органов внутренних дел в Тобольске.

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Как сообщили в Федеральной службе безопасности, подозреваемые были сторонниками идеологии массовых убийств. Следственный комитет вынес им обвинение в приготовлении теракта и заключил их под стражу.

По версии следствия, подозреваемые через переписку в мессенджере вступили в сговор с неустановленным лицом, чтобы вместе совершить подрыв здания органов внутренних дел. Для этого они изготовили коктейли Молотова и самодельное взрывное устройство.

Осуществить задуманное они не смогли, поскольку их задержали. Найденные у них зажигательные устройства и самодельная бомба были уничтожены на месте.

Сотрудники ФСБ нашли в местах жительства обвиняемых компоненты, необходимые для изготовления взрывных устройств. В их телефонах обнаружили инструкции по применению взрывных устройств и видео с их испытанием.

#теракт #мвд #задержание
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