Двое сторонников массовых убийств планировали подорвать здание МВД

Два жителя Тюменской области задержаны за подготовку теракта. Они планировали подорвать самодельное взрывное устройство на объекте органов внутренних дел в Тобольске.
Как сообщили в Федеральной службе безопасности, подозреваемые были сторонниками идеологии массовых убийств. Следственный комитет вынес им обвинение в приготовлении теракта и заключил их под стражу.
По версии следствия, подозреваемые через переписку в мессенджере вступили в сговор с неустановленным лицом, чтобы вместе совершить подрыв здания органов внутренних дел. Для этого они изготовили коктейли Молотова и самодельное взрывное устройство.
Осуществить задуманное они не смогли, поскольку их задержали. Найденные у них зажигательные устройства и самодельная бомба были уничтожены на месте.
Сотрудники ФСБ нашли в местах жительства обвиняемых компоненты, необходимые для изготовления взрывных устройств. В их телефонах обнаружили инструкции по применению взрывных устройств и видео с их испытанием.