В Белгородской области введен режим ЧС федерального значения

Родственники погибших могут получить выплату в 1,5 миллиона рублей. Те, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, могут рассчитывать на 600 тысяч рублей. В случаях легкого вреда здоровью помощь составит 300 тысяч рублей, пояснили в МЧС.