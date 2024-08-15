В Белгородской области введен режим ЧС федерального значения

Обстановка в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера, сообщило МЧС.
В министерстве назвали обставку в Белгородской области сложной и напряженной. В результате атак ВСУ повреждены дома и инфраструктура, есть погибшие и раненые.
При режиме чрезвычайной ситуации федерального характера пострадавшим полагается финансовая помощь. Единовременная выплата составляет 15 тысяч рублей. Если имущество первой необходимости пострадавшего было частично утрачено, то выплаты составят 75 тысяч рублей, при полной утрате — 150 тысяч рублей.
Родственники погибших могут получить выплату в 1,5 миллиона рублей. Те, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, могут рассчитывать на 600 тысяч рублей. В случаях легкого вреда здоровью помощь составит 300 тысяч рублей, пояснили в МЧС.