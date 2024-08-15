Google подтвердила кибератаки на штабы Байдена и Трампа

Согласно опубликованному в Сети отчету Google, предполагаемая хакерская группа называется APT42. Она пользуется поддержкой Ирана. В мае и июне атакам подверглись личные электронные почтовые ящики десятка человек, связанных с президентом Байденом и бывшим президентом Трампом. В числе атакованных есть действующие и бывшие чиновники правительства США, а также люди, связанные с предвыборными кампаниями.