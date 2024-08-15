Google подтвердила кибератаки на штабы Байдена и Трампа

Компания Google подтвердила хакерские атаки на штаб президента США Джо Байдена и предвыборный штаб Дональда Трампа. Предполагается, что атаки идут со стороны Ирана, передает РИА Новости.
Согласно опубликованному в Сети отчету Google, предполагаемая хакерская группа называется APT42. Она пользуется поддержкой Ирана. В мае и июне атакам подверглись личные электронные почтовые ящики десятка человек, связанных с президентом Байденом и бывшим президентом Трампом. В числе атакованных есть действующие и бывшие чиновники правительства США, а также люди, связанные с предвыборными кампаниями.
В отчете отмечается, что предполагаемая хакерская группа «не выказывает намерения прекратить попытки взлома» аккаунтов и применяет новые тактики.
Google предупредила оба штаба о повышенной вредоносной активности со стороны других стран и попросила соблюдать меры безопасности по защите аккаунтов.
В отчете также сообщается, что аккаунт электронной почты Gmail «высокопоставленного политического консультанта» был взломан. Но Google не уточнила, кого именно.
Ранее американские СМИ заявляли, что советники кампании вице-президента США Камалы Харрис и предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа в июне подверглись хакерской атаке. При этом переписка сторонника и бывшего советника Трампа Роджера Стоуна была взломана.