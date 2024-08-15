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WSJ: Немецкое расследование о подрыве «Северных потоков» сосредоточено на Залужном
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Результаты разбирательства могут повлиять на отношения между Берлином и Киевом undefined
Новости

WSJ: Немецкое расследование о подрыве «Северных потоков» сосредоточено на Залужном

Результаты разбирательства могут повлиять на отношения между Берлином и Киевом

Сотрудники правоохранительных органов Германии, расследующие дело о подрывах «Северного потока» и «Северного потока — 2», заинтересовались бывшим главкомом ВСУ Валерией Залужным и его помощниками.

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Результаты расследования могут перевернуть отношения между Киевом и Берлином, допускает американская газета The Wall Street Journal. Анонимный немецкий чиновник, знакомый с ходом проверки, назвал подрыв «Северных потоков» достаточной причиной для приведения в действие положения НАТО о коллективной обороне. Но проблема в том, что эту атака совершила страна, которую Германия поддерживает поставками оружия, добавил он.

Залужный заявил изданию, что ВСУ не могут проводить операции за рубежом, поэтому он не может быть замешан в подрывах.

Один из бывших украинских офицеров на условиях анонимности объяснил, что привлечь кого-то из командиров невозможно: доказательств нет, а давать показания никто не будет, чтобы не выдать себя.

Ранее немецкие СМИ писали, что Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест некоего Владимира Ж., украинского инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к взрывам «Северных потоков». Владимир Ж., который до выдачи ордера проживал в Польше, мог скрыться на Украине.

Позже в СМИ появилась информация, что Владимиру Ж., предположительно, помогала семейная пара: Евгений У. и Светлана У. Они также занимаются дайвингом.

#залужный #северный поток #расследование
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