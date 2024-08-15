WSJ: Немецкое расследование о подрыве «Северных потоков» сосредоточено на Залужном

Результаты расследования могут перевернуть отношения между Киевом и Берлином, допускает американская газета The Wall Street Journal. Анонимный немецкий чиновник, знакомый с ходом проверки, назвал подрыв «Северных потоков» достаточной причиной для приведения в действие положения НАТО о коллективной обороне. Но проблема в том, что эту атака совершила страна, которую Германия поддерживает поставками оружия, добавил он.