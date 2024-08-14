На Тверской улице в Москве заменят асфальт по технологии бесшовной укладки

На участке Тверской улицы от Моховой улицы до Пушкинской площади в обе стороны заменят асфальт по технологии бесшовной укладки. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.





По его словам, при таком способе укладки покрытие проводится единым ковром одновременно на всей ширине проезжей части. Это позволяет существенно сократить срок работ, для сравнения, замена такого объема дорожного покрытия без применения технологии заняла бы более недели.





Заместитель мэра отметил, что последний раз дорожное покрытие на этом участке меняли в 2020 году, используя ту же технологию. Это позволило четыре сезона эксплуатировать магистраль без ремонта.





Работы по замене асфальта проведут с 22:00 16 августа до 06:00 19 августа. Они пройдут в ускоренном темпе и круглосуточном режиме. На время ремонта участок Тверской улицы закроют для движения.