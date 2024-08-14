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Жителя Москвы приговорили в США к 40 месяцам тюрьмы
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Его обвинили в продаже краденых финансовых данных undefined
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Жителя Москвы приговорили в США к 40 месяцам тюрьмы

Его обвинили в продаже краденых финансовых данных

Москвича Георгия Кавжарадзе приговорили к 40 месяцам тюрьмы в США за продажу краденых банковских данных, сообщает РИА Новости. Его также обязали возместить более миллиона долларов ущерба.

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В прокуратуре округа Колумбия заявили, что 27-летний житель Москвы был активным продавцом похищенной финансовой информации, учетных данных и других личных идентификационных сведений (PII) на криминальном интернет-рынке Slilpp.

Георгий Кавжарадзе был экстрадирован в США и в феврале 2024-го признал себя виновным в сговоре, целью которого было совершение мошенничества с банковскими данными из США. В Сети он был известен под псевдонимами TeRorPP, Torqovec и PlutuSS.

#киберпреступления #приговор #сша
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