Жителя Москвы приговорили в США к 40 месяцам тюрьмы

Москвича Георгия Кавжарадзе приговорили к 40 месяцам тюрьмы в США за продажу краденых банковских данных, сообщает РИА Новости. Его также обязали возместить более миллиона долларов ущерба.
В прокуратуре округа Колумбия заявили, что 27-летний житель Москвы был активным продавцом похищенной финансовой информации, учетных данных и других личных идентификационных сведений (PII) на криминальном интернет-рынке Slilpp.
Георгий Кавжарадзе был экстрадирован в США и в феврале 2024-го признал себя виновным в сговоре, целью которого было совершение мошенничества с банковскими данными из США. В Сети он был известен под псевдонимами TeRorPP, Torqovec и PlutuSS.