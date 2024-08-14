Школьники из России завоевали золото на Первой Международной олимпиаде по ИИ

Российские старшеклассники завоевали золотые и серебряные медали на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, которая прошла в Болгарии, сообщает РИА Новости.
По итогам Первой Международной олимпиады по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников сборная России показала лучший результат в научном туре — завоевала золотые медали, получила серебряные в практическом этапе и стала первой по сумме баллов в обоих этапах конкурса.
Всего в IOAI приняли участие 39 стран, включая Россию, Китай, Швецию, Канаду, Японию и другие.
Состязание состояло из двух этапов: научного и практического. На первом школьники решали три задачи, которые имитировали реальные научные исследования в области ИИ. Ребята применяли навыки программирования, пользовались знанием библиотек Python и пониманием основ машинного обучения.
На втором этапе они занимались разработкой и проведением экспериментов о поведении программного обеспечения ИИ: ChatGPT, Dalle-2 и других.
В первом раунде российские старшеклассники набрали абсолютное большинство конкурсных баллов и обошли другие команды. Во втором — получили серебро.
За подготовку команды отвечал Центральный университет (ЦУ), созданный при поддержке Т-Банка. Ведущие российские эксперты в области искусственного интеллекта из ЦУ, AI Masters, Deep Learning School и международных компаний тренировали сборную для состязаний.